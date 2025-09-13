Turgutlu'da Dev Ekranda EuroBasket 2025: Türkiye-Yunanistan Yarı Final Coşkusu

Turgutlu'da Dev Ekran Kuruldu, EuroBasket 2025 Yarı Finali Halkla İzlenildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde vatandaşlar, A Milli Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2025 yarı finalinde Yunanistan ile oynadığı karşılaşmayı dev ekranda takip etti.

Etkinlik Alanı ve Katılımcılar

Müsabaka için Turgutlu Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'na dev ekran kuruldu. Alanı dolduran vatandaşlar, milli takımın galibiyetinin ardından büyük sevinç yaşadı.

Karşılaşmayı Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ile birlikte Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı teknik heyeti ve oyuncuları da takip etti.

Etkinlik, ilçede birlik ve coşku atmosferi oluştururken, halkın milli takıma desteği dikkat çekti.