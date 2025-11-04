Turgutlu'da uyuşturucu operasyonları: 3 şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iki ayrı operasyonda gözaltına alınan V.S., M.Ç. ve E.A. tutuklandı; uyuşturucu maddeler ve para ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 13:24
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen iki ayrı operasyonda toplam üç şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.

İlk operasyon: Sokak çalışması

Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği, Asayiş Büro Amirliği ve devriye ekiplerinin sokak çalışması sonucu V.S. yakalandı. Şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada 2 parça halinde 29,74 gram metamfetamin, 1,81 gram esrar ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 870 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, TCK 188 kapsamında sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İkinci operasyon: İşyeri araması

Saha çalışmaları sonucu gerçekleştirilen ikinci operasyonda M.Ç. ve E.A. isimli şüphelilerin işyeri ve üst aramalarında 28 adet sentetik ecza, 2 parça halinde toplam 5 bin 808 içimlik "uç" (bonzai) ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 940 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Ç. ve E.A., sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

