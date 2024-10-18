Türk Askerinin Lübnan Görev Süresi Uzatılıyor

Lübnan'da Türk Askeri Görevi Devam Ediyor

Türkiye, Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) çerçevesinde yürütülen askeri misyonunu bir yıl daha uzatmayı planlıyor. Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak TBMM'ye sunulan tezkere, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Lübnan'daki görev süresinin 31 Ekim 2023'ten itibaren 1 yıl daha uzatılmasına yönelik.

Tezkere Hakkında Detaylar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan tezkerede, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 11 Ağustos 2006'da kabul ettiği 1701 sayılı karar ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 5 Eylül 2006 tarihli kararı doğrultusunda, Türkiye'nin UNIFIL'e katkılarının önemine vurgu yapıldı.

Barışı Koruma Misyonunda Türkiye'nin Rolü

Tezkere, Türkiye'nin UNIFIL operasyonlarına olan katkısının barışı koruma faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesine büyük katkı sunduğunu belirtiyor. Bu katkılar, hem BM sistemi içinde hem de bölgesel ve küresel ölçekte sivil-asker işbirliği ile Lübnan toplumunda görünürlüğün arttırılmasına ve istikrarın sağlanmasına yardımcı olmuştur.

Gelecek İlişkiler ve Güvenlik Koşulları

Ayrıca, BMGK'nın UNIFIL'in görev süresini 31 Ağustos 2025'e kadar uzatma kararının yanı sıra, mevcut güvenlik koşullarının da göz önünde bulundurulması gerektiği ifade ediliyor. Tezkere ile birlikte, hudut ve kapsamı Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenecek olan Türk askerinin 31 Ekim 2024'ten itibaren bir yıl daha UNIFIL misyonuna katılmasının gerekliliği vurgulanıyor.