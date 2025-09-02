Türk hava sahasında günlük transit uçuş rekoru: 1906 uçuş

31 Ağustos 2025'te kırılan rekoru Bakan Uraloğlu duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabı NSosyal üzerinden yaptığı açıklamada, 31 Ağustos 2025'te Türk hava sahasında günlük transit uçuş rekorunun kırıldığını bildirdi.

Uraloğlu paylaşımında, "31 Ağustos 2025'te tüm zamanların transit uçuş rekoru kırıldı. Sadece bir günde 1906 uçuş gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Bakan, Türkiye'nin güçlü hava trafiği altyapısına işaret ederek, "Güçlü hava trafiği altyapımızla Türkiye'nin havacılıkta ulaştığı seviye ve kapasiteyi her geçen gün artırıyoruz." dedi.

Uraloğlu ayrıca, rekor duyurularının yalnızca NSosyal hesabından yapılacağını vurguladı.