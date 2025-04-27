Türk İlaç Sektörü, Ülkedeki İlaçların Yüzde 90'ını Üretiyor

Balkan Ülkeleri Sağlık İş Forumu'nda Çarpıcı Açıklamalar

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ayar, Türk ilaç sanayi sektörünün kutu bazında Türkiye'de kullanılan ilaçların yüzde 90'ını ürettiğini duyurdu. Ayar, bu bilgiyi, Edirne Valiliği'nin ev sahipliğinde ve Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ'nin (USHAŞ) desteğiyle gerçekleştirilen Balkan Ülkeleri Sağlık İş Forumu'ndaki panelde paylaştı.

Kaliteli ve Güvenilir İlaç Erişimi

Prof. Dr. Ayar, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun, Türk halkına kaliteli, güvenilir ve etkili ilaç ile tıbbi cihaz eriştirilmesinden sorumlu olduğunu vurguladı. Ayrıca, ilgili sektörle alakalı düzenleme ve denetimlerin de merkezi görevlerinden biri olduğunu belirtti.

Yerli ve Milli Üretime Vurgu

Ayar, yerli ve milli üretime verdikleri önemi dile getirerek, Türkiye'de gurur duyulacak bir ilaç sektörünün bulunduğunu ifade etti. Ülke genelinde dünya standartlarındaki tesislerde üretim yapıldığını anlatan Ayar, özellikle ihracatın da oldukça önemli olduğunu ve bu sektörün ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını belirtti.

İhracat Kapasitesi ve Gelecek Hedefleri

Ayar, Türkiye'nin iç pazarında eksiklik veya yokluk olmaması için ihracat sınırları getirilmediğini vurgulayarak, “Daha büyük rekorlar kırabilme kapasitesine sahip bir sektörümüz var,” dedi. Ancak mali değer bakımından yüzde 16'lar civarındayız; yani katma değeri yüksek, yenilikçi ürünler noktasında ilerlememiz gereken bir yol mevcut.

Panelde, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Birhan Yılmaz ve Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü Başkanı Doç. Dr. Bayram Demir de sunumlarıyla katılım sağladılar.

Sağlık Bakanlığının himayesinde, Edirne Valiliğinin ev sahipliğinde Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ'nin (USHAŞ) desteğiyle Balkan Ülkeleri Sağlık İş Forumu paneli düzenlendi.

Sağlık Bakanlığının himayesinde, Edirne Valiliğinin ev sahipliğinde Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ'nin (USHAŞ) desteğiyle Balkan Ülkeleri Sağlık İş Forumu paneli düzenlendi.