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TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'dan Çayırhan Termik Santrali Özelleştirmesine İtiraz

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, Çayırhan Termik Santrali'nin özelleştirilmesi ihalesinin iptali için işçilerin 8 gündür mücadele ettiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 14:08
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 14:08
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'dan Çayırhan Termik Santrali Özelleştirmesine İtiraz

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, Özelleştirmelere Dikkat Çekti

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Çayırhan Termik Santrali ve maden sahalarının özelleştirilmesi ihalesinin iptal edilmesi yönünde çağrıda bulundu. 4 Aralık'ta yapılması planlanan ihaleye karşı işçilerin 8 gündür mücadele verdiğini vurgulayan Atalay, bu eylemlerin öneminin altını çizdi.

Yürüyüş Başladı

İstenilen sonucun alınmaması üzerine, maden işçilerinin Çayırhan'dan Ankara'ya yürüyüşe geçtiği bilgisini paylaşan Atalay, yürüyüşün 3 gün süreceğini ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda sona ereceğini kaydetti.

Özelleştirmelerin Olumsuz Etkisi

Durumun daha da kötüleşmeden madencilerin taleplerine kulak verilmesi gerektiğini ifade eden Atalay, "Bugüne kadar yapılan özelleştirmeler ülkeye hiç hayır getirmedi. Özelleştirilen yerlerde işini düzgün yapan işletmelerin sayısı bir elin parmakları kadar" dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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