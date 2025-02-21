TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, 600 Bin Kamu İşçisinin Zam Talebinde Uzlaştı

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'ten Önemli Zam Talebi

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, kamuda yaklaşık 600 bin işçinin ücretlerine yönelik 2025-2026 yıllarındaki artışın belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü için ortak bir zam talebi hazırladı.

Özcan Yıldırım'ın haberine göre, iki konfederasyon, ortak zam talebini gelecek hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunacak. Bu protokol, Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastaneler gibi kamu kurum ve kuruluşlarındaki işçileri kapsıyor.

Ortak Zam Talebi Hazırlığı

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ve HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları Devlet Sert ile Halil Çukutli başkanlığındaki çalışmalar sonucunda, iki konfederasyon ortak zam oranını belirleme konusunda uzlaşı sağladı. Bu talep, enflasyon karşısında işçilerin yaşadığı kayıpların telafisi ve refah payının dikkate alınarak hazırlandı.

Ayrıca, bu dönem için daha önceki yıllara nazaran yeni maddeler de talebe dahil edildi. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, bu talepleri ayrı ayrı sunacaklar.

Hükümetin Değerlendirmesi Bekleniyor

İşçi kesiminin talepleri sunmasının ardından gözler hükümete çevrilecek. Hükümetin talepleri değerlendirmesi ile birlikte müzakere sürecine geçilecek.

2026-2027 Dönemi Toplu Sözleşmeleri de Hedefte

Öte yandan, yaklaşık 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos itibarıyla başlayacak. Bu çerçevede, 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi gibi Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Grup Toplu İş Sözleşmesi başta olmak üzere özel sektördeki toplu iş sözleşmeleri açısından büyük önem taşıyor.