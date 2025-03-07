Türk Kızılay'dan Şam'da İhtiyaç Sahiplerine Toplu İftar

Türk Kızılay, Şam'da 600 ihtiyaç sahibine yönelik toplu iftar programı düzenledi. Ramazan hedefi 150 bin kişiye ulaşmak.

Yayın Tarihi: 07.03.2025 23:00
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 01:11
Türk Kızılay'dan Şam'da İhtiyaç Sahiplerine Toplu İftar

Türk Kızılay'dan Şam'da İhtiyaç Sahiplerine Toplu İftar

Türk Kızılay, Suriye'nin başkenti Şam'da anlamlı bir toplu iftar programı düzenledi. Çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu yaklaşık 600 kişi, Şam'ın Hüseyniyye semtinde bir araya geldi.

Büyükelçiden Destek Mesajı

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu, iftarda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her zaman Suriye halkının yanında olduğunu vurguladı. İki halk arasında birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Köroğlu, Türk kurumlarının bu tür etkinliklere destek verdiğini belirtti.

150 Binden Fazla Kişiye Ulaşmayı Hedefliyoruz

Türk Kızılay Suriye Delegasyonu Başkanı Ferhat Sürmeli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan ayı boyunca Suriye’nin farklı şehirlerinde ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardımların devam ettiğini ifade etti. Sürmeli, toplu iftar sofralarına gelemeyen aileler için de iftar kumanyaları hazırladıklarını bildirerek, "Suriye’de iftar programı kapsamında ramazanda 150 binden fazla kişiye ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

İhtiyaç Sahiplerine Kış Yardımları

İhtiyaç sahiplerine kış yardımlarının da sürdüğünü aktaran Sürmeli, Suriye’nin çeşitli bölgelerine erişim imkanlarının bulunduğunu vurguladı.

Katılımcıların Düşünceleri

İftara katılan çocuklarıyla birlikte gelen Feyruz Kasım, etkinliği düzenleyenlere teşekkür ederek, "Burada insanlara yardım ettiklerini gördüm. Bizim yanımızda durdular." dedi. Türk Kızılay’ın etkinliğinde hizmet veren kuruluşlardan Mecel üyesi Lüceyn el-Halebi ise, "Bugün yaklaşık 600 kişiye iftar programı düzenledik. İnsanları aynı sofrada topladık, çok şükür güzel bir ortam var." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay, Suriye'nin başkenti Şam'da toplu iftar programı düzenledi. Çoğu kadın ve çocuklardan...

Türk Kızılay, Suriye'nin başkenti Şam'da toplu iftar programı düzenledi. Çoğu kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık 600 kişi, Şam'ın Hüseyniyye semtinde Türk Kızılayın toplu iftar programında bir araya geldi. İftara Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu (solda) da katıldı.

Türk Kızılay, Suriye'nin başkenti Şam'da toplu iftar programı düzenledi. Çoğu kadın ve çocuklardan...

Türk Kızılay, Suriye'nin başkenti Şam'da toplu iftar programı düzenledi. Çoğu kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık 600 kişi, Şam'ın Hüseyniyye semtinde Türk Kızılayın toplu iftar programında bir araya geldi. İftara Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu (solda) da katıldı.

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