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Türk Kızılay, Depremzedelere 70,8 Milyon Lira Destek Sağladı

Türk Kızılay, depremden etkilenen çiftçilere 70,8 milyon lira destek ödemesiyle tarımsal üretimi canlandırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 12:52
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 12:52
Türk Kızılay, Depremzedelere 70,8 Milyon Lira Destek Sağladı

Türk Kızılay Tarafından Çiftçilere Destek Programı

Türkiye'de meydana gelen depremler sonrası Türk Kızılay, tarım ve hayvancılığın yeniden canlanması için önemli bir adım attı. Çiftçi Destek Programı çerçevesinde, deprem bölgesindeki çiftçilere toplam 70,8 milyon lira nakit desteği yapıldı.

Destekten Yararlanan Çiftçiler

Depremden etkilenen 6 ilin çiftçileri için başlatılan programın ilk fazında, toplam 2.797 çiftçiye destek sağlandı. Bu sürecin temel amacı, hasar gören tarımsal üretim araçlarıyla birlikte çiftçilerin hayvancılık faaliyetlerine devam etmelerini sağlamaktır.

Gelen verilere göre, destek alan çiftçiler şu şekilde dağılmıştır:

  • Kahramanmaraş: 538 çiftçi
  • Hatay: 439 çiftçi
  • Malatya: 388 çiftçi
  • Adıyaman: 591 çiftçi
  • Gaziantep: 455 çiftçi
  • Osmaniye: 386 çiftçi

Destek Belirleme Süreci

Türk Kızılay, destek verilecek çiftçileri belirlerken, İl Tarım Müdürlükleri ile işbirliği yaptı. Çiftçilerin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) veya Hayvan Kayıt Sistemi (TÜRKVET) üzerinden kayıtlı olmaları bir şart olarak öne çıktı. Destek miktarları, çiftçilerin üretim kapasitesine göre, ekim alanı veya sahip olunan hayvan sayısı gibi kriterlere dayanarak belirlenmiştir.

Gelecek Aşama ve Toplam Destek Miktarı

Kızılay, bu destek programıyla çiftçilere tarımsal girdi ve ekipman temininde yardımcı olarak onların yeniden ekonomik olarak toparlanmalarını hedefliyor. Bu programın ikinci aşamasında uygun görülen çiftçiler, kasım ayında ek ödemelerini alacaklar. Programın toplam tutarı, iki aşamanın sonunda 141 milyon 740 bin liraya ulaşacak.

Geçtiğimiz yıl yine Kızılay, benzer bir program kapsamında 860 çiftçiye toplam 24 milyon 761 bin lira nakit desteği sağlamıştı. Türk Kızılay, tarım ve hayvancılığa dayalı üretimin yeniden canlanması için destek çalışmalarına devam etme kararlılığında.

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