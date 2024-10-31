Türk Kızılay’ın Kan Bağışı İçin Özgün Projesi

Kastamonu'dan Özgün Bir Proje

Kastamonu'daki Türk Kızılay Şubesi Kadın Kolları, kan bağışına dikkat çekmek için kan damlacığı biçiminde anahtarlıklar tasarladı. Bu projeyle, bağışlanan kanın önemini vurgulamak ve toplumu bilinçlendirmek hedefleniyor.

Kampanya ve Hediye Anahtarlıklar

Gönüllüler, Türk Kızılay Kastamonu Şubesinde bir araya gelerek anahtarlıkları ördü. Hazırlanan bu özel anahtarlıkların kan bağışında bulunan kişilere hediye edilmesi planlanıyor.

Kampanya Hakkında Açıklamalar

Türk Kızılay Kastamonu Şubesi Kadın Kolları Başkanı Ümran Cabbar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kan bağışının kritik bir öneme sahip olduğuna dikkati çekti. Cabbar, "Kan bağışını artırmak, gönül almak ve hatırlanmak istiyoruz. Sesimizi duyurmak için bu projeyi gerçekleştiriyoruz. İnşallah daha geniş kapsamlı hale getireceğiz." şeklinde konuştu.

Tüm Kadınlar Davetli

Cabbar, kampanyayı desteklemek üzere tüm kadınları davet ederek, toplumda bilinç oluşturmanın önemine vurgu yaptı.

Türk Kızılay Kastamonu Şubesi Kadın Kolları gönüllüleri tarafından kan bağışına dikkati çekmek amacıyla kan damlacığı örgüsü şeklinde anahtarlık yapıldı. Türk Kızılay Kastamonu Şubesinde bir araya gelen gönüllüler, kan damlacığı şeklinde anahtarlık ördü.

Türk Kızılay Kastamonu Şubesi Kadın Kolları gönüllüleri tarafından kan bağışına dikkati çekmek amacıyla kan damlacığı örgüsü şeklinde anahtarlık yapıldı. Türk Kızılay Kastamonu Şubesinde bir araya gelen gönüllüler, kan damlacığı şeklinde anahtarlık ördü.