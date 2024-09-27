Türk Sinemasının İkonu Ahu Tuğba Son Yolculuğuna Uğurlanıyor

Ahu Tuğba'nın Cenazesi İstanbul'a Getiriliyor

Türk sinemasının sevilen ismi Ahu Tuğba, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği ile bugün İstanbul'a ulaşacak. 1 Eylül'de ABD'nin Miami kentindeki evinde hayatını kaybeden Tuğba, yarın son yolculuğuna uğurlanacak.

Tören Detayları

Merhum oyuncu için Atlas 1948 Sineması'nda bir tören gerçekleştirilecek. Cenaze namazı, öğle saatlerinde Teşvikiye Camisi'nde kılınacak ve ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Desteği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ahu Tuğba'nın cenaze ve defin işlemlerini üstlendi. Ayrıca, akşam namazında Teşvikiye Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okunacak ve ardından katılımcılara yemek dağıtımı yapılacak.