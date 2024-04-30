Türk vatandaşları için ekspres vize uygulaması şimdi 10 Yunan adasında geçerli

Yunanistan’ın Ankara Büyükelçiliği, ekspres vize uygulamasının geçerli olduğu ada sayısının 10’a çıkarıldığını duyurdu. Bugünden (30 Nisan) itibaren Türk vatandaşları, ekspres vize ile 10 Yunan adasına giriş yapabilecek. 30 Mart’ta başlayan uygulamada, 5 adaya giriş yapılabiliyordu. Yeni açıklamayla artık 5 adaya daha giriş yapılabileceği belirtildi.

Türkiye’den giden ziyaretçiler, İstanköy (Kos), Midilli (Lesvos), Rodos, Sisam (Samos) ve Sakız (Chios) adalarına ilaveten artık İleryoz (Leros), Limni (Limnos), Kelemez (Kalimnos), Meis (Kastelorizo) ve Sömbeki (Simi) adalarını, kapıdan alacakları 7 günlük turist vizesi ile gezebilecek.

Bu 10 Yunan adasını gezebilmek için kapıda vize alınması gerekiyor. Bunun için kişilerin 60 euroluk bir ücret ödemesi ve en az 6 ay geçerlilik süresi olan bir pasaporta sahip olması gerekiyor. Ayrıca giriş işlemleri için 2 adet biyometrik fotoğraf, 3 aylık banka hesap dökümü, otel rezervasyonu, feribot bileti, kimlik belgesi ve başvuru formu gibi belgelerde turistlerden isteniyor.