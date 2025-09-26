Türkiye, Azerbaycan ve KKTC Parlamentoları Mecliste Bir Araya Geldi

Türkiye, Azerbaycan ve KKTC dostluk grupları TBMM'de buluştu; siyasi diyalog, işbirliği ve somut projeler görüşüldü.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 13:59
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 14:52
Türkiye, Azerbaycan ve KKTC Parlamentoları Mecliste Bir Araya Geldi

Türkiye, Azerbaycan ve KKTC Parlamentoları Mecliste Bir Araya Geldi

Parlamentolar Arası Dostluk Grupları Arasında Siyasi Diyalog ve İşbirliği Toplantısı, Türkiye, Azerbaycan ve KKTC heyetlerinin katılımıyla TBMM Halkla İlişkiler Binası'nda gerçekleştirildi.

Toplantı ve değerlendirmeler

Toplantıya TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclis Sağlık Komisyonu Başkanı ve Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov, KKTC-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay ile dostluk grubu üyeleri ve KKTC'nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu katıldı.

Toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ayrım, "3 devleti de ilgilendiren bütün konuları çok kapsamlı değerlendirme fırsatımız oldu, öneriler alındı." dedi. Ayrım, bundan sonraki süreçte toplantıların daha sık yapılacağını ve ileriye dönük hazırlanacak somut projelerin hükümetlere sunulacağını bildirdi.

Erdem, birliğe eskisinden daha çok ihtiyaç duyulan günlerin yaşandığını belirterek, "Bu mesuliyeti hep birlikte üzerimizde hissediyoruz ve öyle de takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İlişkiler ve işbirliğinin vurgulanması

Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov ile KKTC-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay de dostluk gruplarının önemine değinerek toplantıda ülkeler arasındaki ilişkileri değerlendirdiklerini ve üç ülke arasındaki dostluğun üst seviyede olduğunu vurguladılar.

Parlamentolar Arası Dostluk Grupları Arasında Siyasi Diyalog ve İşbirliği Toplantısı, Türkiye...

Parlamentolar Arası Dostluk Grupları Arasında Siyasi Diyalog ve İşbirliği Toplantısı, Türkiye, Azerbaycan ve KKTC heyetlerinin katılımıyla yapıldı. TBMM Halkla İlişkiler Binası'ndaki toplantıya TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım (ortada), Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem (sağda), Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclis Sağlık Komisyonu Başkanı ve Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov (sol 2), KKTC-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay (sağ 2) katıldı.

Parlamentolar Arası Dostluk Grupları Arasında Siyasi Diyalog ve İşbirliği Toplantısı, Türkiye...

İLGİLİ HABERLER

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas'ta trafik kazası: Uçuruma yuvarlanan otomobilde 4 kişi defnedildi
2
Kayseri'de eski hükümlü Oğuz Abbas, devlet desteğiyle 6 yıldır hayvancılık yapıyor
3
Avcılar'da Silahlı Saldırı: Marketten Dönen Kişi Ağır Yaralandı
4
Leman karikatür davasında 4 sanık adli kontrolle tahliye edildi
5
Diyarbakır Anneleri'ne Bir Aile Daha: Fatma Laçin 2216. Günde Oğlunu İstiyor
6
Samsun'da Ormanlık Alanda Darp Olayı: 2 Şüpheli Yakalandı
7
Diyarbakır'da 5. Doğu Pediatri Kongresi başladı — Çocuk Sağlığı İçin Uluslararası Buluşma

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?