Türkiye, Azerbaycan ve KKTC Parlamentoları Mecliste Bir Araya Geldi

Parlamentolar Arası Dostluk Grupları Arasında Siyasi Diyalog ve İşbirliği Toplantısı, Türkiye, Azerbaycan ve KKTC heyetlerinin katılımıyla TBMM Halkla İlişkiler Binası'nda gerçekleştirildi.

Toplantı ve değerlendirmeler

Toplantıya TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclis Sağlık Komisyonu Başkanı ve Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov, KKTC-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay ile dostluk grubu üyeleri ve KKTC'nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu katıldı.

Toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ayrım, "3 devleti de ilgilendiren bütün konuları çok kapsamlı değerlendirme fırsatımız oldu, öneriler alındı." dedi. Ayrım, bundan sonraki süreçte toplantıların daha sık yapılacağını ve ileriye dönük hazırlanacak somut projelerin hükümetlere sunulacağını bildirdi.

Erdem, birliğe eskisinden daha çok ihtiyaç duyulan günlerin yaşandığını belirterek, "Bu mesuliyeti hep birlikte üzerimizde hissediyoruz ve öyle de takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İlişkiler ve işbirliğinin vurgulanması

Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov ile KKTC-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay de dostluk gruplarının önemine değinerek toplantıda ülkeler arasındaki ilişkileri değerlendirdiklerini ve üç ülke arasındaki dostluğun üst seviyede olduğunu vurguladılar.

