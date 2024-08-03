Türkiye Bağdat Büyükelçiliğinden Yezidi Kurbanlara Anma Mesajı

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğinden Duyarlı Bir Mesaj

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği, DEAŞ terör örgütü tarafından Sincar'da gerçekleştirilen katliamın yıl dönümünde Yezidi kurbanları saygıyla andı. Bu önemli anma, sosyal medya platformu X üzerinden paylaşılan bir açıklama ile duyuruldu.

Yezidilerin Çektiği Acılar

Açıklamada, "DEAŞ terörü yüzünden insanlık dışı zulme maruz kalan ve evlerinden, yurtlarından edilen Yezidiler, hala PKK terörünün mağduriyetini yaşamaktadır" denilerek Yezidi toplumunun yaşadığı zorluklara dikkat çekildi.

Kararlılık ve Destek Vurgusu

Büyükelçilik, Yezidi toplumuna destek verme ve tüm terörizme karşı mücadele etme kararlılığını yineleyerek, bu konuda duran bir duruş sergiledi. Yezidi halkına uluslararası dayanışmanın önemine değinildi.

Bu anma, Yezidi halkının yaşadığı acıların unutturulmaması gerektiğini hatırlatmaktadır.