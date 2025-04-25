Türkiye, Balkan Sağlık İş Forumu ile Sağlık Turizmindeki Deneyimlerini Paylaşacak

Türkiye, sağlık turizmindeki deneyimlerini Balkan ülkeleriyle paylaşmak için Edirne'de Balkan Sağlık İş Forumu düzenliyor. Bu önemli etkinlik, 26-27 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek ve Türkiye'nin sağlık hizmetlerindeki başarılarını vurgulamak amacı taşıyor.

Sağlık Bakanlığı ve Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (USHAŞ) Genel Müdürü Behlül Ünver, Türkiye'nin dünya genelinde kaliteli ve sürdürülebilir sağlık hizmetleri sunan bir merkez haline geldiğini ifade etti. Bunun sonucunda, komşu ülkeler ve diğer birçok ülke Türkiye'ye sağlık turizmi için büyük ilgi göstermekte.

Forumda, Türkiye'nin sağlık turizmindeki başarılarının yanı sıra, bu alanda gelecekte neler yapılacağı ve işbirliklerinin nasıl geliştirileceği konularında tartışmalar yapılacak. Ünver, “Bu forum, Türkiye'nin sağlık turizmindeki deneyimlerini paylaşmak ve diğer ülkelerle işbirliği olanaklarını araştırmak için önemli bir platform.” dedi.

Uzun süredir planlanan bu forum, Macaristan'ın katılımını da bekliyor ve toplamda 12 ülke forumda yer alacak. Sağlık turizmi ile ilgili paydaşların bir araya geleceği etkinlikte bilgi alışverişinin yanı sıra yeni iş fırsatları da değerlendirilmesi planlanıyor.

2024 yılı hedefleri doğrultusunda, Türkiye'ye gelen sağlık turisti sayısının 1,5 milyon olarak öngörüldüğünü belirten Ünver, bu turistlerin büyük kısmının Avrupa, Balkan ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri'nden geldiğini ifade etti. Türkiye'ye gelen hastalar genellikle estetik operasyonlar, saç ekimi ve onkoloji tedavileri için tercih ediliyor.

Türkiye, sağlık turizminde 2028 yılı için 20 milyar dolar hedefi belirlemiş durumda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yürütülen bu çalışmalar, Türkiye'yi dünyanın şifa merkezi yapma amacını taşıyor. Ünver, “Bu forumun, sağlık turizmindeki tüm paydaşların bir araya gelerek birlikte doğru adımlar atmasına olanak tanıyacak.” dedi.

Sağlık Bakanlığı, sağlık turizmindeki deneyimlerini ve başarılarını paylaşmak ve yeni işbirliklerini geliştirmek için Edirne'de "Balkan Sağlık İş Forumu" düzenliyor. Sağlık Bakanlığı, Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (USHAŞ) Genel Müdürü Behlül Ünver, Türkiye'nin sağlık turizmine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanlığı, sağlık turizmindeki deneyimlerini ve başarılarını paylaşmak ve yeni işbirliklerini geliştirmek için Edirne'de "Balkan Sağlık İş Forumu" düzenliyor. Sağlık Bakanlığı, Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (USHAŞ) Genel Müdürü Behlül Ünver, Türkiye'nin sağlık turizmine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.