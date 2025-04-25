DOLAR
38,42 -0,16%
EURO
43,62 0,33%
ALTIN
4.069,47 1,16%
BITCOIN
3.601.623,5 -0,23%

Türkiye, Balkan Sağlık İş Forumu ile Sağlık Turizmindeki Deneyimlerini Paylaşacak

Edirne'de düzenlenecek Balkan Sağlık İş Forumu'nda Türkiye sağlık turizmi alanındaki deneyimleri paylaşacak ve işbirlikleri geliştirilecek.

Yayın Tarihi: 25.04.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 11:04
Türkiye, Balkan Sağlık İş Forumu ile Sağlık Turizmindeki Deneyimlerini Paylaşacak

Türkiye, sağlık turizmindeki deneyimlerini Balkan ülkeleriyle paylaşmak için Edirne'de Balkan Sağlık İş Forumu düzenliyor. Bu önemli etkinlik, 26-27 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek ve Türkiye'nin sağlık hizmetlerindeki başarılarını vurgulamak amacı taşıyor.

Sağlık Bakanlığı ve Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (USHAŞ) Genel Müdürü Behlül Ünver, Türkiye'nin dünya genelinde kaliteli ve sürdürülebilir sağlık hizmetleri sunan bir merkez haline geldiğini ifade etti. Bunun sonucunda, komşu ülkeler ve diğer birçok ülke Türkiye'ye sağlık turizmi için büyük ilgi göstermekte.

Forumda, Türkiye'nin sağlık turizmindeki başarılarının yanı sıra, bu alanda gelecekte neler yapılacağı ve işbirliklerinin nasıl geliştirileceği konularında tartışmalar yapılacak. Ünver, “Bu forum, Türkiye'nin sağlık turizmindeki deneyimlerini paylaşmak ve diğer ülkelerle işbirliği olanaklarını araştırmak için önemli bir platform.” dedi.

Uzun süredir planlanan bu forum, Macaristan'ın katılımını da bekliyor ve toplamda 12 ülke forumda yer alacak. Sağlık turizmi ile ilgili paydaşların bir araya geleceği etkinlikte bilgi alışverişinin yanı sıra yeni iş fırsatları da değerlendirilmesi planlanıyor.

2024 yılı hedefleri doğrultusunda, Türkiye'ye gelen sağlık turisti sayısının 1,5 milyon olarak öngörüldüğünü belirten Ünver, bu turistlerin büyük kısmının Avrupa, Balkan ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri'nden geldiğini ifade etti. Türkiye'ye gelen hastalar genellikle estetik operasyonlar, saç ekimi ve onkoloji tedavileri için tercih ediliyor.

Türkiye, sağlık turizminde 2028 yılı için 20 milyar dolar hedefi belirlemiş durumda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yürütülen bu çalışmalar, Türkiye'yi dünyanın şifa merkezi yapma amacını taşıyor. Ünver, “Bu forumun, sağlık turizmindeki tüm paydaşların bir araya gelerek birlikte doğru adımlar atmasına olanak tanıyacak.” dedi.

Sağlık Bakanlığı, sağlık turizmindeki deneyimlerini ve başarılarını paylaşmak ve yeni...

Sağlık Bakanlığı, sağlık turizmindeki deneyimlerini ve başarılarını paylaşmak ve yeni işbirliklerini geliştirmek için Edirne'de "Balkan Sağlık İş Forumu" düzenliyor. Sağlık Bakanlığı, Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (USHAŞ) Genel Müdürü Behlül Ünver, Türkiye'nin sağlık turizmine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanlığı, sağlık turizmindeki deneyimlerini ve başarılarını paylaşmak ve yeni...

Sağlık Bakanlığı, sağlık turizmindeki deneyimlerini ve başarılarını paylaşmak ve yeni işbirliklerini geliştirmek için Edirne'de "Balkan Sağlık İş Forumu" düzenliyor. Sağlık Bakanlığı, Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (USHAŞ) Genel Müdürü Behlül Ünver, Türkiye'nin sağlık turizmine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

19 Mayıs 2025 Hangi Gün? Resmi Tatil Müjdesiyle Kutlamalar Başlıyor!

Kamu İşçilerine Umut Olan Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri: 3. Tur Tamamlandı!

Temmuz 2023 Emekli Zamları Beklentisi: SSK ve BAĞKUR Maaşları Artıyor

Kastamonu'ya 23 Milyonluk Su Desteği ile Çiftçilerin Kaderi Yeniden Yazılıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Devletten Emekli Olma Müjdesi: Prim Desteği ve Erken Emeklilik Fırsatları
2
Kamu İşçilerine Umut Olan Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri: 3. Tur Tamamlandı!
3
Çanakkale ve Muğla'da KPSS'siz Personel Alımı Başladı!
4
Depremde Cemaati Sakinleştiren Vaiz Hamdi Arslan'ın Yaşadıkları
5
Türkiye, Balkan Sağlık İş Forumu ile Sağlık Turizmindeki Deneyimlerini Paylaşacak
6
Kanola Bitkisi Arıcılığa Katkı Sağlıyor
7
Trabzon'da KPSS Barajı Çöktü! 65 Puanla Memur Alımı Başlıyor

Trabzon'da KPSS Barajı Çöktü! 65 Puanla Memur Alımı Başlıyor

Kamu İşçilerine Umut Olan Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri: 3. Tur Tamamlandı!

TCKN Sonu '0' Olan Çiftçilere Destek Ödemeleri Bugün Başlıyor!

Devletten Emekli Olma Müjdesi: Prim Desteği ve Erken Emeklilik Fırsatları

AFAD'dan Son Dakika: Artçı Depremler Üzerine Açıklama!

Hakkari, Şırnak ve Van İçin Kırmızı Alarm: Fırtına Uyarısı Geldi!

Kastamonu'ya 23 Milyonluk Su Desteği ile Çiftçilerin Kaderi Yeniden Yazılıyor

Yalova ve Erzurum'da Belediyeler 100 Personele Kapı Açıyor

Niğde'de Eğitim Çalışanlarına 89.500 TL Promosyon Ödemesi

AFAD'dan Kritik Uyarı: İstanbul'un Deprem Risk Haritası Açıklandı

Temmuz 2023 Emekli Zamları Beklentisi: SSK ve BAĞKUR Maaşları Artıyor

19 Mayıs 2025 Hangi Gün? Resmi Tatil Müjdesiyle Kutlamalar Başlıyor!