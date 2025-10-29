Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yılı Bakü'de resepsiyonla kutlandı

Etkinlik ve katılımcılar

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yılı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Tören, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün'ün ev sahipliğinde Gülüstan Sarayı'nda gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova, TİKA Başkanı Abdullah Eren, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, siyasetçiler, askeri yetkililer ile çok sayıda davetli katıldı. İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Büyükelçi Akgün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını okudu.

Gafarova'dan Türkiye'ye tebrik ve değerlendirme

Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova, konuşmasında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev adına kardeş Türkiye'nin kuruluşunun 102. yılını kutladı ve iyi dileklerini iletti. Modern Türkiye'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü derin saygıyla andığını ifade eden Gafarova, Atatürk'ün cumhuriyetçi yapı, laik devletçilik ve demokratik değerler hakkındaki fikirlerinin Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasının temelini oluşturduğunu vurguladı.

"Modern çağın büyük siyaset ve devlet adamı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, dünyanın en güçlü devletlerinden biri haline gelmiştir. Türkiye bugün, yeni uluslararası ilişkiler sisteminin temellerini belirleyen devletler arasında öncü konuma sahiptir. Türkiye, bağımsız ve çok yönlü dış politikasıyla sorumluluk, ilke ve ileri görüşlülüğün örneklerini sergilemektedir. Türkiye'nin başarılarına kendi başarımız gibi seviniyoruz."

Gafarova, Türkiye'nin Orta Doğu'dan Doğu Avrupa'ya kadar pek çok kriz bölgesindeki çabalarının barış ve diyaloğa hizmet ettiğini, bu çabaların dünya çapında saygı ve sempati uyandırdığını belirtti. "Türkiye'nin diplomasisi çeviklik ve bilgeliğin sembolü, sesi ise barış, istikrar ve adaletin yankısıdır" değerlendirmesinde bulundu ve Türkiye'nin örneğinin bir devletin gücünün yalnızca ekonomik ve askeri yetenekleriyle değil, ahlaki sorumluluğu ve inşa etme yeteneğiyle de ölçüldüğünü gösterdiğini söyledi.

Büyükelçi Birol Akgün'ün mesajı

Büyükelçi Birol Akgün, konuşmasında Türkiye'nin dış politikasının temelde başta komşuları olmak üzere tüm dünya ile barış içinde ilişkiler kurma amacına dayandığını belirterek, Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözünü hatırlattı.

"Bugünkü Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde küresel düzlemde son derece özgün, ilkeli ve etkin bir aktör haline gelmiş bulunmaktadır."

Akgün, dünya düzeninin Batı merkezli yapıdan çok merkezli bir sisteme doğru evrildiğini ifade ederek, "Bu nedenle Türkiye'nin tüm uluslararası platformlarda daha adil bir dünyanın kurulması için aktif ve öncü roller üstlenmektedir." dedi.

"Türkiye ile Azerbaycan arasında, dünyada eşi benzeri olmayan ve yüreklere kök salmış istisnai bir kardeşlik mevcuttu. Türkiye, Azerbaycan'ın uluslararası platformlarda en güçlü destekçisi olmayı sürdürecektir."

Büyükelçi Akgün, Azerbaycan'ın 2. Karabağ Savaşı'nda elde ettiği kazanımları diplomasi masasına taşıdığını, bölgede kalıcı barış, kalkınma ve bağlantısallığın artması için tarihi bir fırsat doğduğunu vurguladı:

"Bölgede kalıcı barışın sağlanması, kalkınmanın başlaması ve bağlantısallığın artması için ortaya tarihi bir fırsat çıkmıştır. Bölgede tesis edilecek barış ve huzurdan yalnızca bölge ülkeleri değil tüm dünya kazançlı çıkacaktır. Bu nedenle kalıcı barışın sağlanması hepimizin en büyük temennisidir."

Akgün konuşmasını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küresel barış için yürüttüğü çabaların izlendiğini belirterek şu ifadelerle tamamladı:

"Ukrayna'daki savaşın bir an önce durması, Gazze'de ateşkesin sağlanarak iki devletli bir çözüme ulaşılması ve Suriye'deki barış ve istikrarın geliştirilmesi temel önceliklerimizdir. Azerbaycan ile tüm konularda yakın işbirliği ve dayanışma içindeyiz. Daha adil bir dünya mümkündür ve bunun için birlikte çalışmalıyız."

Resepsiyon, iki kardeş ülke arasındaki güçlü ilişkilerin ve diplomatik dayanışmanın canlı bir göstergesi olarak tamamlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yılı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün'ün (ortada) ev sahipliğinde Gülüstan Sarayı'nda gerçekleştirilen resepsiyona, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova (solda) da katıldı.