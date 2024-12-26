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Türkiye'de Aralık 2024: Diplomasiden Trajediye Dolu Bir Ay

Aralık 2024, Türkiye'de diplomatik gelişmeler ve trajik olaylarla dolu bir dönem oldu. İşte ayın öne çıkan başlıkları.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 11:04
Türkiye'de Aralık 2024: Diplomasiden Trajediye Dolu Bir Ay

Diplomasi ve Çatışmalarla Dolu Bir Ay

Türkiye, Somali ile Etiyopya arasındaki anlaşmazlığın çözümü için tarihi adımlar attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da yapılan zirvede, Somali Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Başbakanı Abiy Ahmed Ali bir araya gelerek Etiyopya-Somali Ankara Bildirisi'ni imzaladılar. Bu gelişme, Somaliland krizi açısından umut verici bir çözüm sürecini işaret etti.

Aralık ayında Suriye'deki savaşın seyrini değiştiren bir olay yaşandı. 61 yıllık Arap Sosyalist Baas Partisi'nin ve Beşşar Esed'in kanlı iktidarının 8 Aralık'ta çökmesi, Türkiye'deki Suriyeli toplumda büyük sevinç gösterilerine neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu olayla ilgili olarak, "Suriye artık tüm etnik, mezhebi ve dini unsurlarıyla Suriyelilerindir. Kendi ülkelerinin geleceğine karar verecek olan da Suriye halkıdır" açıklamasında bulundu.

Trajik Olaylar ve Kazalar

Maalesef Aralık, aynı zamanda trajik olaylarla da doluydu. Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde 9 Aralık'ta eğitim uçuşu yapan bir helikopter düştü. Bu kazada, aralarında Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli'nin de dahil olduğu 6 asker şehit oldu.

Yılın son günlerine yaklaşırken, Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen bir mühimmat fabrikasında gerçekleşen patlama ve çökme olayı, 24 Aralık'ta 11 kişinin ölümüne ve 7 kişinin yaralanmasına sebep oldu.

Aralık Ayının Önemli Gelişmeleri

AA muhabirinin derlediği verilere göre, Aralık ayı içerisinde yaşanan önemli olaylardan bazıları şöyle:

  • 1 Aralık: Çorum'un Sungurlu ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ile birlikte 7 kişi yaralandı.
  • 2 Aralık: MİT, terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Yaşar Çekik'i Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde etkisiz hale getirdi.

Aralık 2024, Türkiye için hem diplomatik başarılar hem de yaşanan acılarla dolu bir dönem olarak kaydedildi.

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