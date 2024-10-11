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Türkiye'de Heyelanların Artış Nedenleri ve Çözüm Önerileri

Türkiye'de doğal afetlerin yarısını heyelanlar oluşturuyor. Uzmanlar, iklim değişikliği ve ihmallerin artışta etkili olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 17:39
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 17:39
Türkiye'de Heyelanların Artış Nedenleri ve Çözüm Önerileri

Türkiye'nin Doğal Afetler Tablosu

Ülkemizde yaşanan doğal afetlerin %45’ini heyelanlar oluşturuyor. Karadeniz bölgesindeki afet riskleri üzerine yapılan panelde, uzmanlar iklim değişikliğinin tehditlerine dikkat çekti.

Afetlerin Kader Olup Olmadığı Tartışıldı

Trabzon'da düzenlenen "Sel ve Heyelan Kader Mi?" konulu panel, 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla gerçekleştirildi. Vali Aziz Yıldırım, coğrafyanın afet riskleri üzerindeki etkisine vurgu yaparak, insanların bu doğa olaylarına alışık bir yaşam tarzı geliştirmesi gerektiğini belirtti.

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Yıldırım, yamaçlara ve dere yataklarına ev inşaatı yapılmaması gerektiğinin altını çizerken, doğanın dinamiklerini anlamanın önemine değindi. "Dere normal şartlarda akıyor, ancak bir anda taşarak sel haline gelebiliyor," dedi.

Uzmanların Çözüm Önerileri

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Heyelan Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Arzu Fırat Ersoy, heyelan ve taşkınların son yıllarda iklim değişikliği nedeniyle arttığını ifade etti. Ersoy, Türkiye'nin en fazla heyelan yaşayan ülkelerden biri olduğunu vurguladı ve bu konuda bilinçlenmenin önemini belirtti.

Afet Verileri Üzerine Değerlendirme

Son 50 yılda Türkiye'de meydana gelen doğa kaynaklı afetler incelendiğinde, heyelanların %45 ile ilk sırada yer aldığı, depremlerin %18 ve taşkınların %14 ile takip ettiği görülüyor. 2019 yılında, taşkın ve heyelanların diğer afetlere oranı %70’e ulaştı.

Üniversite ve Kamu İş Birliği

Ersoy, sel ve heyelanların çözümünde üniversitelerin, TÜBİTAK'ın ve kamu kurumlarının iş birliği yaparak bölgesel araştırmalar gerçekleştirmesi gerektiğini önerdi. Ayrıca, her bölge için ayrı enstitüler kurulmasının faydalı olabileceğini ifade etti.

Paneldeki Diğer Katılımcılar

Panelde ayrıca KTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Ömer Yüksek ve araştırmacı-yazar Fatih Erol da sunumlar yaparak önemli bilgileri katılımcılarla paylaştı.

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