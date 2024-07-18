Türkiye'de işsizlik oranları il il açıklandı! En yüksek Hakkari en düşük Sinop...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan son verilere göre, geçtiğimiz yılın iş gücü istatistikleri il bazında değerlendirildi. Bu verilere göre, ülke genelinde işsizlik oranı yüzde 9,4 olarak kaydedildi. İstatistikler, il bazında önemli farklılıklar gösterirken, Hakkari yüzde 23,3 ile en yüksek işsizlik oranına sahipken, Sinop yüzde 4,8 ile en düşük işsizlik oranına sahip oldu.

TÜİK'in 2023 yılı iş gücü istatistiklerine göre, Türkiye genelinde işsizlik oranı yüzde 9,4 seviyesinde gerçekleşti. Ancak, bu oran iller arasında büyük farklılıklar gösterdi. Hakkari, yüzde 23,3 işsizlik oranı ile ülkenin en yüksek işsizlik oranına sahip ili olarak belirlendi. Hakkari'yi sırasıyla yüzde 20,1 ile Şırnak, yüzde 19,5 ile Şanlıurfa ve yüzde 18,7 ile Ağrı takip etti.