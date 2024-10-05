Türkiye'de Kadına Şiddete Karşı Sıfır Tolerans Vurgusu

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Kadına Şiddetle Mücadele Sözü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son günlerde yaşanan kadınlara yönelik şiddet olaylarına ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden bilgi aldı. Bakan Yerlikaya, "Kadınlara şiddet uygulamaya kalkanlara, onların huzuruna kast edenlere rahat nefes aldırmayacağız" şeklinde konuştu.

Huzurun Temeli: Kadınların Hak ve Özgürlükleri

Yerlikaya, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımla, "Türkiye'nin huzuru" etiketiyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki brifingde, kadına yönelik şiddetsiz bir toplum yaratmanın önemine vurgu yaptı. "Ülkenin huzuru, kadın hak ve özgürlüklerinden geçer. Bu doğrultuda Jandarmamız, Emniyetimiz ve Sahil Güvenliğimiz ile huzurun teminatı olmaya devam edeceğiz." dedi.

İstanbul İçin Güvenlik Güçleri Artırıldı

Bakan Yerlikaya, İstanbul'un güvenliği adına gece ve gündüz ekip sayılarının artırılmaya devam edildiğini belirtti. "2024 yılının ilk yarısında İstanbul emniyetimize katılan personel ve araç takviyesi ile personel sayımızı yaklaşık 7 bin artırdık," diye ekledi.

Suçla Mücadele Sürecek

Yerlikaya, "Aziz milletimiz emin olsun, huzurumuza kast edenlerle, suç odaklarıyla mücadelemizi yılın 365 günü sürdürüyoruz" ifadelerini kullanarak, kadına yönelik şiddet vakalarına karşı her zaman yanlarında olacaklarını duyurdu. Ayrıca, "Vahşi bir cinayete kurban giden Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner kızlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı diliyorum" şeklinde acısını paylaştı. Beyoğlu'nda bir kadına yönelik taciz olayına da geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Yerlikaya'nın sosyal medya paylaşımlarında, bu ziyarete ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Türkiye'nin huzuru" etiketiyle yaptığı paylaşımda, İstanbul Emniyet Müdürlüğünü ziyaret edip, meydana gelen son olaylarla ilgili brifing aldığını belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Türkiye'nin huzuru" etiketiyle yaptığı paylaşımda, İstanbul Emniyet Müdürlüğünü ziyaret edip, meydana gelen son olaylarla ilgili brifing aldığını belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Türkiye'nin huzuru" etiketiyle yaptığı paylaşımda, İstanbul Emniyet Müdürlüğünü ziyaret edip, meydana gelen son olaylarla ilgili brifing aldığını belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Türkiye'nin huzuru" etiketiyle yaptığı paylaşımda, İstanbul Emniyet Müdürlüğünü ziyaret edip, meydana gelen son olaylarla ilgili brifing aldığını belirtti.