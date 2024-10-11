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Türkiye'de Narkoçelik-43 Operasyonları: 1 Ton 392 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Narkoçelik-43 operasyonları kapsamında Türkiye genelinde büyük bir uyuşturucu yakalaması gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 08:26
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 08:26
Türkiye'de Narkoçelik-43 Operasyonları: 1 Ton 392 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Narkoçelik-43 Operasyonları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkoçelik-43 adlı operasyonlar neticesinde toplamda 1 ton 392 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, operasyonların, Ankara, İstanbul ve İzmir gibi illerin de aralarında bulunduğu 53 ilde gerçekleştirildiğini belirtti.

Operasyonun Detayları

Operasyonlar, 838 ekip, 2 bin 94 personel, 11 hava aracı ve 29 narkotik dedektör köpeği ile icra edildi. Toplamda 752 bin 261 uyuşturucu hapın yanı sıra, 335 uyuşturucu satıcısı yakalandı. Bu süreçte elde edilen başarı, uyuşturucu ticaretiyle mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bakan Yerlikaya'nın Teşekkürü

Yerlikaya, cumhuriyet başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren polis ekiplerini tebrik etti. Bu tür operasyonların, ülkenin güvenliği açısından büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, toplumun uyuşturucu tehdidine karşı daha fazla hassasiyet göstermesi gerektiğini ifade etti.

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