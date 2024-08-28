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Türkiye'de Özel Gereksinimli Çocukların Eğitimde Eşitlik Mücadelesi

Özel gereksinimli çocuklar Türkiye'de eğitime erişimde zorluklarla savaşıyor. Uzmanlar, eşitlik sağlama adına önemli adımların atılması gerektiğine dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 11:05
Türkiye'de Özel Gereksinimli Çocukların Eğitimde Eşitlik Mücadelesi

Özel Gereksinimli Çocuklar İçin Eğitimde Eşitlik Mücadelesi

Türkiye’de özel gereksinimli çocuklar, eğitimde eşit fırsatlara ulaşmak için mücadele veriyor. Yapılan çalışmalar ve uzman görüşleri, bu çocukların karşılaştığı zorlukları gözler önüne seriyor.

Kapsayıcı Eğitim Kavramı

Kansas Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ali Kaya, özel gereksinimli çocukların eğitiminde "kaynaştırma" ve "kapsayıcı eğitim" kavramlarının önemine işaret ediyor. Kaya, bu uygulamanın 1990'lı yıllardan beri var olduğunu ve günümüzde özel gereksinimli, sosyoekonomik durumu kötü, göçmen çocukları da kapsayan bir sistem haline geldiğini ifade etti.

Kayıt Sürecinde Yaşanan Sorunlar

Kaya, ebeveynlerin özel gereksinimli çocuklarını okula kaydettirirken karşılaştıkları zorluklara dikkat çekti. Özel okulların, tipik gelişim gösteren çocuklar için boş yer bulma konusunda daha hevesli olduklarını belirten Kaya, "Ebeveynler kayıt sürecinde sıkıntı yaşıyor, okul yönetimi çoğu zaman kabul etmek istemiyor" dedi.

Öğrenim Sürecindeki Zorluklar

Özel okula kayıt yaptıran ebeveynlerin eğitim sürecinde karşılaştığı sorunlar ciddiyetini koruyor. Kaya, "Öğretmenlerin özel gereksinimli çocuklarla nasıl iletişim kuracağını bilmediği için çocuklar zaman zaman duygusal ve fiziksel baskıya maruz kalabiliyor" şeklinde konuştu.

Akran Zorbalığı ve Bilinçsiz Veli Tutumları

Özel gereksinimli çocukların akran zorbalığına maruz kaldığını belirten Kaya, bu durumun okul yönetimi tarafından önlenmediğini ifade etti. Bilinçsiz veli tutumları, bu çocukların istenmeyen bireyler haline gelmesine neden oluyor.

İstatistiklerin Olmayışı ve Eğitim İhtiyaçları

Kaya, özel okullardaki özel gereksinimli çocuklar ile ilgili istatistiklerin tutulmadığını vurgulayarak, "Devlet okullarında var, ama özel okullar için neden yok? Bu durumun sorgulanması gerekiyor" dedi. Eğitimde kapsayıcılığın artırılması gerektiğini savunan Kaya, öğretmen ve velilere yönelik bilgilendirmelerin önemini vurguladı.

Geleceğin Temelini Atmak

Bugünün çocuklarının yarının yetişkinleri olacağını hatırlatan Kaya, "Özel gereksinimli bireyleri izole ederek değil, topluma entegre ederek eğitmeliyiz. Bu sayede daha sağlıklı bir gelecek inşa edebiliriz" dedi. Kaya, ABD’de yaşadığı deneyimle, çocukların farklılıklarıyla kabul edilmesi gerektiğini dile getirdi.

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