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Türkiye'de Yapı Denetiminden Geçen Bina Sayısı 1,1 Milyona Yaklaştı

Türkiye'de 23 yılda yapı denetim sistemine göre 1 milyon 89 bin 869 bina denetlendi. 510 bin binanın denetimi ise devam ediyor.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 11:04
Türkiye'de Yapı Denetiminden Geçen Bina Sayısı 1,1 Milyona Yaklaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2001 yılında başlatılan yapı denetim sistemi sayesinde Türkiye genelinde 1 milyon 89 bin 869 bina denetlendi. Vatandaşların depreme dayanıklı konutlarda yaşamalarını sağlama amacı güden bu sistem, 23 yıl önce, 1999 Marmara Depremi sonrasında hayata geçirildi.

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ile İstanbul, Kocaeli, Ankara, İzmir, Sakarya gibi deprem riski taşıyan 19 ilde uygulamaya konuldu. İlk aşamadaki başarılı incelemeler sonucunda, 2011 yılında Türkiye genelinde 81 ilde yapı denetim sistemi uygulamaları yaygınlaştırıldı.

Denetim Faaliyetleri ve Yönetimi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 81 ilde 2 bin 580 yapı denetim kuruluşu ve 452 laboratuvar aracılığıyla denetim faaliyetlerini yürütmekte. Bu süreçte 15 bin 885 denetçi mimar ve mühendis ile 21 bin 578 yardımcı kontrol elemanı denetimlerde görev almakta.

Ayrıca, laboratuvar kuruluşlarının denetimlerinde 1264 laboratuvar denetçisi mühendis ve 6 bin 52 deney yapan eleman aktif olarak görev almakta.

Denetim İçin Tam Sayılar

Bakanlık verilerine göre, 23 yıl içinde 1 milyon 89 bin 869 bina denetimden geçti. Hâlihazırda 510 bin bina için denetim süreci devam ediyor. Ayrıca, bugüne kadar 114 bin 546 şantiye, 54 bin 5 büro ve 3 bin 363 laboratuvar denetimi gerçekleştirildi. Bu süreçlerin etkinliği, her yıl düzenli olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri tarafından kontrol edilmektedir.

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