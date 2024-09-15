Türkiye Demiryollarında Tarihi Yolcu Sayısı

Türkiye demiryolu ulaşımında tarihi bir başarıya imza atarak, 177 milyon yolcu taşındı.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 11:49
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 12:23
Türkiye Demiryollarında Tarihi Yolcu Sayısı

Türkiye Demiryollarında Tarihi Yolcu Sayısı

Demiryolu taşımacılığı, son 8 ayda ülke genelinde 177 milyon yolcuya hizmet vererek dikkat çekici bir başarı elde etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, demiryolu taşımacılığının Türkiye'nin nüfusunun iki katından fazla yolcu taşınmasını sağladığını açıkladı.

Bakan Uraloğlu'ndan Açıklamalar

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen yüksek hızlı trenler, şehir içi raylı sistemler ve bölgesel hatlar gibi çeşitli demiryolu sistemlerinin 8 ayda toplam 177 milyon yolcu taşıdığını vurguladı.

Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 22 yılda hayata geçirdiğimiz demir yolu projeleri sayesinde, vatandaşlarımızın demir yoluna olan ilgisi her geçen gün artıyor." diyerek, bu yatırımların seferlerin güvenli ve konforlu olduğunu belirtti.

Hızlı Ulaşım ve Konfor

Marmaray hattı, İstanbul`da 143 milyon 692 bin yolcu taşıyarak büyükşehirlerdeki trafik sıkışıklığına önemli ölçüde çözüm üretti. Ayrıca, Başkentray ile birlikte başkent Ankara'da da toplu taşıma sistemine katkı sağlandı.

Abdulkadir Uraloğlu, "Demir yolu taşımacılığında yaşanan bu gelişmeler, hem sürdürülebilir ulaşım hem de çevre dostu hedeflerimize katkı sunuyor.” şeklinde ifadelerde bulundu.

Artan Talep ve Gelecek Planları

Uraloğlu, ağustosta yaşanan yoğunluk sayesinde YHT ve bölgesel hatlara olan talebin arttığını, bu doğrultuda sürdürülebilir ulaşım için çalışmalara devam edeceklerini aktardı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistemler, yüksek...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistemler, yüksek hızlı tren, ana hat ve bölgesel trenleri 8 ayda 177 milyon yolcunun kullandığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistemler, yüksek...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistemler, yüksek hızlı tren, ana hat ve bölgesel trenleri 8 ayda 177 milyon yolcunun kullandığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistemler, yüksek...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistemler, yüksek hızlı tren, ana hat ve bölgesel trenleri 8 ayda 177 milyon yolcunun kullandığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistemler, yüksek...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistemler, yüksek hızlı tren, ana hat ve bölgesel trenleri 8 ayda 177 milyon yolcunun kullandığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistemler, yüksek...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistemler, yüksek hızlı tren, ana hat ve bölgesel trenleri 8 ayda 177 milyon yolcunun kullandığını bildirdi.

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