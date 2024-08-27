Türkiye'den Bangladeş'teki Sel Felaketine Taziye Mesajı

Türkiye'den Bangladeş'e Destek Mesajı

Dışişleri Bakanlığı, son günlerde Bangladeş'te meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlere ilişkin bir taziye mesajı yayımladı.

Yaşanan Felaketten Derin Üzüntü

Bakanlığın yaptığı yazılı açıklamada, Bangladeş'te yaşanan bu doğal afetten kaynaklı can kayıpları ve yarattığı maddi hasarın derin bir üzüntü ile karşılandığı vurgulandı. Dualarımız onlarla!

Açıklamada, "Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor, dost ve kardeş Bangladeş halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." cümlesine yer verildi.