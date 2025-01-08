Türkiye'den Dünyaya: Türksat 5A ile Yayıncılıkta Yeni Dönem

Türkiye, Türksat 5A ile Televizyon Yayıncılığında Lig Atladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin 2021'de Türksat 5A ile ku bandını kullanmaya başlayan ilk ülkelerden biri olduğunu belirtti. Uraloğlu, "Türksat 5A'nın sağladığı yüksek uydu kapasitesi sayesinde yüksek çözünürlüklü yayınlarda bir artış yaşandı. Türksat tarafından verilen yayıncılık hizmetlerinde kaliteyi artırarak lig atladık," dedi.

TSE, 2024'te 4 Bin 500 Uygunsuz Ürünü Engelledi

TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, TSE'nin 2024'te 1500'ün üzerinde standart yayımladığını ve 100 binden fazla test ve kalibrasyon hizmeti verdiğini açıkladı. Şahin, "İthalat denetimlerinde 194 bin ürünü inceledik," ifadelerini kullandı.

2024'te 100 Bine Yakın Elektrikli Otomobil Satıldı

Geçen yıl, "tam elektrikli" otomobil satışları %51,7 artışla 99 bin 489 adede ulaştı. Elektrikli otomobillerin toplam satışlar içindeki payı %6,8'den %10,1'e yükseldi.

Sanayide Enerji Verimliliği ile 2,8 Milyar Lira Tasarruf

Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Ahmet Erdem, verimlilik artırıcı proje teşvikleri sayesinde sanayide enerji tüketiminde önemli tasarruflar sağlandığını vurguladı. Geçen yıl 137 projeye yaklaşık 80 milyon lira hibe verildi.

BM'den Suriye için Uzun Vadeli İstikrar Çağrısı

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke, Suriye'deki uzun vadeli istikrara yatırım yapma gerekliliğine dikkat çekti. Laerke, "Bu, elektrik erişimi dahil, temel hizmetlerin yeniden inşasını ve insanların kendi geçim kaynaklarına sahip olmasını sağlayacak," dedi.

İngiliz Milletvekilleri Doktor Ebu Safiyye'nin Serbest Bırakılmasını İstedi

İngiliz milletvekili John McDonnell, Doktor Hüsam’ın derhal serbest bırakılmasını talep etti. McDonnell, aksi takdirde İngiltere'nin bu savaşa ortak olacağını vurguladı.

İstanbul'daki Sağlık Kuruluşlarında 2024'te 200 Milyon Muayene

İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, İstanbul'daki sağlık tesislerinde 2024 yılında 192 milyondan fazla muayene yapıldığını açıkladı. Güner, "Kentte her kişi ortalama yıllık 12'den fazla sağlık kuruluşlarına başvurdu," dedi.

Hastalığından Yola Çıkarak 40 Kişiye İstihdam Sağladı

Girişimci Bahar Şamhili Tanju, kemik erimesi tanısı aldıktan sonra evde hazırladığı kemik suyunu KOSGEB'in desteğiyle markalaştırarak 40 kişilik bir istihdam sağladı.

İstanbullular 2024'te En Çok Portakal ve Domates Tüketti

Bayrampaşa ve Ataşehir yaş meyve ve sebze hallerine geçen yıl 2 milyon 750 bin 633 ton meyve ve sebze girişi oldu. En çok tüketilen sebzeler arasında domates, patates ve salatalık yer aldı.

Fenerbahçe'de Dusan Tadic'in Başarısı

Dusan Tadic, Fenerbahçe'de 2 sezonda 83 maça çıkarak 24 gol attı ve 27 asist yaptı.

21 Yaş Altı Kadın Milli Hokey Takımı Kupa Hedefliyor

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Mustafa Çakır, 21 Yaş Altı Kadın Milli Hokey Takımının Avrupa'da daha üst bir başarı elde etmeyi hedeflediğini belirtti.