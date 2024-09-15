Türkiye'den Gönüllü Sağlık Ekibi Uganda'ya Ulaşarak 11 Günlük Organizasyona Başladı

Türk gönüllü sağlık çalışanları Uganda'da 11 gün sürecek sağlık organizasyonuna başladı.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 16:37
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 16:47
Türkiye'den Gönüllü Sağlık Ekibi Uganda'ya Ulaşarak 11 Günlük Organizasyona Başladı

Türk Gönüllüler Uganda'ya Hareket Etti

Türkiye'nin çeşitli illerinden bir araya gelen gönüllü sağlık çalışanları, 11 günlük bir sağlık organizasyonu için Uganda'ya doğru yola çıktı. Bu organizasyon, Tüm Afrika'nın Dostları Derneği tarafından düzenleniyor.

İşbirliği ile Sağlık Hizmetleri Sunulacak

Dernek Başkanı Dr. Bilgehan Güntekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Uganda Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle düzenledikleri sağlık organizasyonu hakkında bilgiler verdi. Güntekin, "Afrika'daki onuncu, Uganda'daki ise dördüncü sağlık organizasyonumuzu gerçekleştiriyoruz" dedi.

Çeşitli Uzmanlık Alanlarıyla Ameliyatlar Yapılacak

Dr. Güntekin, 18 kişilik bir ekip ile Uganda'ya gideceklerini belirterek, 100'den fazla ameliyat gerçekleştirmeyi planladıklarını ifade etti. Genel cerrahi, üroloji, kulak burun boğaz, kadın doğum ve plastik cerrah gibi çeşitli alanlarda uzman doktorların yer alacağını vurguladı.

Gönüllülerin Hisleri

TADD Konya Temsilcisi ve Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Görevlisi Zehra Betül Şişman, organizasyona ikinci kez katıldığını belirterek, "Türk bayrağını göğsümüzde taşımak büyük bir şeref. Zor şartlar altında sağlık hizmeti almakta güçlük çeken insanlara ulaşmak, hem ülkemiz hem de insanlık adına mutluluk verici bir şey. Umarım başarılı ameliyatlar yaparak döneceğiz" dedi.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden bir araya gelen gönüllü sağlık çalışanları, 11 günlük sağlık...

Türkiye'nin farklı şehirlerinden bir araya gelen gönüllü sağlık çalışanları, 11 günlük sağlık organizasyonu için Uganda'ya yola çıktı.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden bir araya gelen gönüllü sağlık çalışanları, 11 günlük sağlık...

Türkiye'nin farklı şehirlerinden bir araya gelen gönüllü sağlık çalışanları, 11 günlük sağlık organizasyonu için Uganda'ya yola çıktı.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden bir araya gelen gönüllü sağlık çalışanları, 11 günlük sağlık...

Türkiye'nin farklı şehirlerinden bir araya gelen gönüllü sağlık çalışanları, 11 günlük sağlık organizasyonu için Uganda'ya yola çıktı.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden bir araya gelen gönüllü sağlık çalışanları, 11 günlük sağlık...

Türkiye'nin farklı şehirlerinden bir araya gelen gönüllü sağlık çalışanları, 11 günlük sağlık organizasyonu için Uganda'ya yola çıktı.

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