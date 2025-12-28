DOLAR
Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nde Görme Engellilere Dokunarak Keşif

Türkiye Deniz Canlıları Müzesi, Altınokta Körler Derneği İstanbul Şubesi üyesi görme engelli bireyleri Kenan Balcı rehberliğinde ağırladı; ziyaretçiler dokunarak deniz zenginliğini keşfetti.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 12:28
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 12:28
İstanbul Beylikdüzü’nde yer alan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi, Altınokta Körler Derneği İstanbul Şubesi üyesi görme engelli bireyleri ağırladı.

Müze, dünyada benzeri olmayan yapısıyla kapılarını herkese ücretsiz açıyor ve sadece deniz canlılarını sergilemekle kalmayıp, ziyaretçilere dokunarak hissetme ve kalpten bağ kurma imkânı sunuyor.

Ziyaret ve Rehberlik

Müze kurucusu Kenan Balcı’nın rehberliğinde gerçekleştirilen ziyarette, katılımcılar denizlerin zenginliğini yerinde ve dokunarak keşfetme fırsatı buldu. Ziyaretçiler, sergilenen balıklara tek tek dokunarak kendi dünyalarında yeni deneyimler yaşadı.

Etkinlik, erişilebilir turizm ve kültür hizmetlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

