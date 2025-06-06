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Türkiye Diyanet Vakfı, Mozambik'te Kurban Bayramı İçin Cuma Namazı Kıldı

Türkiye Diyanet Vakfı, Kurban Bayramı öncesi Mozambik'te Cuma namazı kılarak bayram hazırlıklarına başladı.

Yayın Tarihi: 06.06.2025 15:35
Güncelleme Tarihi: 06.06.2025 15:35
Türkiye Diyanet Vakfı, Mozambik'te Kurban Bayramı İçin Cuma Namazı Kıldı

Türkiye Diyanet Vakfı, Mozambik'te Kurban Bayramı İçin Cuma Namazı Kıldı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), vekaletle kurban kesim organizasyonu çerçevesinde, Mozambik'te yarın kutlanacak Kurban Bayramı öncesi cuma namazı kıldı.

Organizasyon kapsamında Tete'ye gelen 11 kişilik ekip, Masjid Umme Khatija camisinde cuma namazını eda ederek dua etti.

Grup adına açıklama yapan TDV gönüllüsü Mehmet Pehlivan, AA muhabirine Kurban Bayramı'nın yarın gerçekleştirileceğini aktardı. Pehlivan, "Bayram öncesi Tete'deki Müslümanlarla cuma namazı kıldık. Bizler TDV bağışçılarımızın kurban vekaletleri için buradayız. Bugün sahaya indik, kurban alımlarını ve gerekli kontrolleri gerçekleştireceğiz. Yarın, bayramın ilk günü olması sebebiyle kurbanları kesip etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız," dedi.

Tete halkından Ayaan Maksood ise TDV gönüllülerinin ziyaretinden dolayı mutluluğunu dile getirerek, teşekkürlerini iletti.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), vekaletle kurban kesim organizasyonu kapsamında Mozambik'te yarın eda...

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), vekaletle kurban kesim organizasyonu kapsamında Mozambik'te yarın eda edilecek Kurban Bayramı öncesi cuma namazı kıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), vekaletle kurban kesim organizasyonu kapsamında Mozambik'te yarın eda...

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), vekaletle kurban kesim organizasyonu kapsamında Mozambik'te yarın eda edilecek Kurban Bayramı öncesi cuma namazı kıldı.

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