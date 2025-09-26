Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

Türkiye Finans, maaşını taşıyan emeklilere 31 Ekim'e kadar toplam 29.500 TL'ye varan promosyon ve ek avantajlar sunuyor.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 09:35
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 09:35
Milyonlarca emeklinin yakından takip ettiği banka promosyonu yarışında rekabet kızışırken, Türkiye Finans emeklilere yönelik yeni kampanyasını duyurdu. Açıklamaya göre, 31 Ekim tarihine kadar maaşını Türkiye Finans'a taşıyan emekliler toplam 29.500 TL'ye varan avantajlardan yararlanabilecek.

29.500 TL'lik dev paket

Banka paketin ana omurgasını, maaş tutarına göre değişen ve 26.000 TL'ye varan net nakit promosyon ödemesi olarak açıkladı. Buna ek olarak kampanya şu bileşenleri içeriyor:

- 5.000 TL tek seferlik kredi kartı harcaması karşılığında 1.000 TL bonus

- Davet programı: Her davet edilen emekli yakını için 250 TL nakit ödül (azami 10 kişi için, toplam 2.500 TL)

Bu unsurlar bir araya geldiğinde, bir emeklinin kampanyadan faydalanması halinde alabileceği toplam tutarın 29.500 TL'ye ulaştığı hesaplanıyor.

Maaş aralığına göre promosyon

Banka, emeklilere maaş baremlerine göre 12.000 TL ile 26.000 TL arasında net promosyon ödemesi yapacağını belirtiyor. En düşükten en yükseğe uzanan bu skalaya göre ödeme tutarı maaş seviyesine göre farklılık gösteriyor.

Diğer avantajlar

Kampanyadan yararlanan emekliler ayrıca acil nakit ihtiyaçları için 2.500 TL'ye kadar kâr paysız ve masrafsız kullanılabilen Yedek Hesap limitinden faydalanabilecek.

Bunun yanı sıra Türkiye genelinde yaygın ağ sunan yaklaşık 15 bin anlaşmalı İş Bankası, Yapı Kredi ve PTT ATM'sinden günlük 10.000 TL'ye kadar ücretsiz para çekme imkanı da kampanya kapsamında yer alıyor.

