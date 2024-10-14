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Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi İki Prestijli Ödül Kazandı

Müze, uluslararası ödüllerle sanat alanındaki katkılarını taçlandırdı.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 21:29
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 22:34
Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi İki Prestijli Ödül Kazandı

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi İki Ödül Aldı

Açılışının ilk yıl dönümünü kutlamaya hazırlanan Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, iş ve sanat dünyasından iki ödül kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Uluslararası Başarılar

Müze, bu yıl 62 ülkeden 3,600'den fazla adayın değerlendirildiği 21. Uluslararası İş Ödülleri'nde Kurumsal Sosyal Sorumluluk alanında Stevie Ödülü'ne layık görüldü. Kazananlar, iki aylık değerlendirme süreci sonucunda dünya çapında 300'den fazla sektör profesyoneli tarafından puanlandı.

Dünya Sanat Günü Ödülü

Ayrıca müze, Dünya Sanat Günü 'Wallace Hartley' Ödülleri'nde, Türk sanatçılarına sunduğu destek ve koleksiyonunu kalıcı bir müzeye dönüştürmesi sebebiyle 2024 Sanat Kurumu Ödülü'nü aldı.

Müze Hakkında Bilgiler

1900'lerin başından itibaren birçok aileye ve işletmeye ev sahipliği yapmış olan, Beyoğlu'nun tarihi Boudouy Apartmanı, 1953-2016 yılları arasında Türkiye İş Bankası Beyoğlu Şubesi olarak faaliyet gösterdi. 29 Ekim 2023’te ise Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi olarak kapılarını açtı.

İstiklal Caddesi No. 144 adresindeki restorasyon projesi dikkat çekiyor. Müzenin giriş katı, kafesi ve müze dükkanı ile ziyaretçilerine hizmet veriyor. Sergi alanları, yukarıdan aşağıya düzenlenmiş olup, 4. ve 5. katlar kalıcı sergilere, 2. ve 3. katlar ise dönemsel sergilere ev sahipliği yapıyor.

Sanat Eserleri Koleksiyonu

Müze, Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu'ndan besleniyor ve burada Osman Hamdi Bey, Şeker Ahmet Paşa, Hoca Ali Rıza, İbrahim Çallı gibi Türk sanatının önemli isimlerine ait eserler sergileniyor. Pek çok sanatsever müzenin açılışından bu yana yoğun ilgi gösteriyor.

Ayrıca, müze geçen Mart ayında MUSE Awards'ta "yaratıcılık" dalında altın ve "tasarım" alanında gümüş ödül alarak uluslararası alandaki başarılarını pekiştirdi. Detaylı bilgi için issanat.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, bu yıl iş dünyasından "Stevie Ödülü"nü, Dünya Sanat Günü...

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, bu yıl iş dünyasından "Stevie Ödülü"nü, Dünya Sanat Günü "Wallace Hartley" Ödülleri'nde ise "2024 Sanat Kurumu Ödülü"nü aldı.

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