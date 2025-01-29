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Türkiye, İsrail'in Lübnan Sınırındaki Saldırısını Kınadı

Türkiye, İsrail'in Lübnan sınırında üç Türk vatandaşını öldüren saldırısını en güçlü şekilde kınadı, taziyelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 21:21
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 21:21
Türkiye, İsrail'in Lübnan Sınırındaki Saldırısını Kınadı

Türkiye, İsrail'in Saldırısını Kesin Bir Dille Kınadı

Türkiye, Lübnan sınırında gerçekleştirilen bir saldırıda üç Türk vatandaşının hayatını kaybetmesi üzerine sert bir açıklama yaptı. Dışişleri Bakanlığı, bu saldırının hukuksuz olduğu ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

Dışişleri Bakanlığı, yazılı bir açıklama ile olayın detaylarını paylaşırken, vatandaşların kaçak yollarla Lübnan'dan İsrail'e geçmeye çalıştıkları esnada irtibatlarının kesildiğini belirtti. Bu süreçte düzenlenen hava saldırısında üç vatandaşın yaşamını yitirdiği açıklandı.

Açıklamada, “Vatandaşlarımızın ölümüne neden olan bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz.” ifadesine yer verildi.

Taziyeler ve Naaşların Nakli

Merhum vatandaşlara Allah’tan rahmet dileyen Bakanlık, ailelerine başsağlığı da iletti. Ayrıca, vatandaşların naaşlarının Türkiye’ye en kısa sürede nakledilmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

Açıklamanın devamında şöyle denildi: “Her vesileyle vurguladığımız üzere, İsrail, insan hayatını hiçe sayan ve bölgemizdeki gerilimi artıran, saldırgan politikalarına bir an önce son vermelidir.

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