Türkiye-Kamboçya Ticareti Hedef 1 Milyar Dolar: ATO Başkanı Baran

ATO Başkanı Baran: Türkiye-Kamboçya ilişkileri yeni bir döneme giriyor

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Kamboçya Ticaret Bakanı Cham Nimul ile yapılan görüşmenin ardından iki ülke arasındaki iş birliğine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Nimul, Türkiye-Kamboçya ilişkilerinin ilerlemesi için kurulan Türkiye-Kamboçya Karma Ekonomik Komisyonu kapsamında bulunduğunu ve 4. Karma Ekonomik Komisyon toplantısı için Türkiye'de olduklarını belirtti.

Bakan Nimul, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirmek istediklerini, bunun için ticaret odalarını bir araya getirerek özel sektörü buluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Ayrıca iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin bir parçası olarak Tercihli Ticaret Anlaşması tesis etmek için çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

Yatırım öncelikleri: Gıda, medikal, yenilenebilir enerji ve altyapı

Bakan Nimul, Kamboçya'da gıda işleme tesisleri ile medikal ekipman yatırımlarına ihtiyaç duyulduğunu ve Ankara ile bu alanlarda iş birliği yapmak istediklerini ifade etti. Ayrıca yenilenebilir enerji alanında da yatırım ve üretim iş birliklerine açık olduklarını vurguladı. Türkiye'nin müteahhitlik tecrübesine dikkat çeken Nimul, ülkesinde yol, liman ve demiryolu gibi altyapı yatırımlarına ihtiyaç bulunduğunu ve Türk müteahhitlerinin bu projelerde görev alabileceğini belirtti.

"Direkt uçuş bizi heyecanlandırıyor"

Bakan Nimul, Kamboçya ile Türkiye arasında doğrudan uçuş bulunmadığı için yolculuk süresinin aktarmalı uçuşlarla 24 saati bulduğunu söyledi. Nimul, Türk Hava Yolları'nın İstanbul'dan Kamboçya'nın Başkenti Punom Pen'e 12 Aralık itibarıyla direkt uçuş başlatacağını, böylece uçuş süresinin 11 saate ineceğini aktardı. Bakan Nimul, "Ülkelerimiz arasındaki direkt uçuş bizi heyecanlandırıyor. Ulaşımın kolaylaşması ticaret, ekonomi ve turizm ilişkilerimize olumlu yansıyacaktır" dedi.

ATO Başkanı Baran da uçuş süresinin 11 saate inmesini önemli bir gelişme olarak değerlendirdi ve "Ankara’dan da Kamboçya’ya direkt uçuş başlamasını isteriz" şeklinde görüş bildirdi. Baran, iki ülke ilişkilerinin 1959 yılında başladığını ve Türkiye'nin 2013 yılında Punom Pen'de büyükelçilik açmasıyla ilişkinin geliştiğini kaydetti.

Ankara ekonomisi ve ticari hedefler

Ankara ekonomisine dair bilgi veren Baran, Başkent'in 32 milyar dolarlık dış ticaret hacmi ile Türkiye'nin ihracatta üçüncü, ithalatta ikinci ili olduğunu söyledi. Savunma ve medikal sanayi başta olmak üzere sanayi üretiminde Ankara'nın güçlü bir merkez haline geldiğini ve sağlık turizminde de öne çıktığını vurguladı.

Baran, Türkiye'nin son 20 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner politikalarıyla önemli bir aşama kaydettiğini belirterek, "Türkiye, doğudan batıya, kuzeyden güneye, bütün coğrafyalarda dostluk köprüleri kurdu, ticaretin önündeki engelleri kaldırdı ve yatırımcılar için güvenli bir liman oldu. Bu tablo Kamboçya ile ticaretimize de yansıyacaktır" ifadelerini kullandı.

Mevcut ticaret hacmine değinen Baran, iki ülkenin dış ticaretinin 330 milyon dolar olduğunu, bunun 307 milyon dolarının Türkiye'nin ithalatı olduğunu belirtti ve bu rakamların iki ülkenin potansiyeline göre yetersiz kaldığını söyledi.

Baran, Kamboçya ile dış ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini ifade ederek, bu hedefe Başkent Ankara'nın gıda, hazır giyim, medikal üretimi, yenilenebilir enerji ve müteahhitlik hizmetleri alanlarında gerçekleştireceği iş birlikleriyle katkı sağlayabileceğini aktardı.

