Türkiye'nin 2023 Yılı Turizm Tüketim Değerleri Açıklandı

Türkiye'nin Turizm Tüketimi 2023'te Rekor Kırdı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ait "Turizm Uydu Hesabı" istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Verilere göre, Türkiye'de turizm amaçlı toplam tüketim değeri 2 trilyon 374 milyar 645 milyon 920 bin lira olarak belirlendi.

Yurt İçi Arzdaki Payı ve Gayrisafi Katma Değer

Bu tüketimin toplam yurt içi arzdaki payı ise yüzde 3,7 olarak hesaplandı. Türkiye'de doğrudan turizm amaçlı gayrisafi katma değer ise 1 trilyon 117 milyar 479 milyon 795 bin lira düzeyinde gerçekleşti ve toplam gayrisafi katma değer içindeki payı yüzde 4,7 oldu.

Sektördeki Dağılım ve İstihdam Durumu

Seyahat acenteleri hizmetleri ve diğer rezervasyon hizmetlerinin tamamı turizm amaçlı olarak gerçekleştirildi. Konaklama hizmetlerinin yüzde 98,8'i, yolcu taşımacılığı hizmetlerinin yüzde 59,3'ü, kültürel hizmetlerin ise yüzde 45,4'ü turizm faaliyetleri için sunuldu.

2023 yılı itibarıyla doğrudan turizm amaçlı istihdam edilen kişi sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 4,6 artış göstererek 998 bin kişiye ulaştı. Turizm sektöründeki istihdamın toplam istihdam içindeki payı ise yüzde 3,2 olarak belirlendi.