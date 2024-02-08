Türkiye'nin 81 ili alarm veriyor! Böyle giderse 2-3-4 ay sonra yandık

TÜRKİYE ALARM VERİYOR: HAVA FORUM’DAN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ UYARISI

Hava durumu paylaşım platformu Hava Forum X hesabından iklim değişikliği uyarısında bulundu. Hava Forum, Türkiye’nin yaşadığı mevsimsel değişimlerin iklim krizinin bir işareti olduğunu belirtti. Hava Forum, belediyeleri ve siyasetçileri iklim değişikliğine karşı önlem almaya çağırdı. Hava Forum, Türkiye’nin son yıllarda yaşadığı kuraklık, sel, aşırı sıcaklık, orman yangını gibi olayların iklim değişikliğinin etkileri olduğunu vurguladı. Hava Forum, iklim değişikliğinin insan sağlığı, ekonomi, tarım, biyolojik çeşitlilik ve güvenlik gibi alanlarda ciddi sorunlara yol açabileceğini uyardı.



TÜRKİYE BAHAR MODUNDA!

HavaForum X hesabından iklim değişikliği uyarısında bulundu. Hava Forum tarafından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Bahar modundayız kış yoğun bakım ünitesine alındı. Ülkemizin içinde bulunduğu durum iklimsel olarak alarm veriyor. Belediyeler bu konuyu gündeme almalı, seçim çalışmalarında iklim değişikliğine ve buna yönelik projelere de yer vermeli...





BELEDİYELER VE SİYASETÇİLER NE YAPMALI?

Hava Forum, belediyelerin ve siyasetçilerin iklim değişikliğine karşı önlem almaya çağırdı. Hava Forum, belediyelerin şehir planlaması, ulaşım, atık yönetimi, yeşil alanlar, enerji verimliliği gibi konularda iklim dostu uygulamalar geliştirmesi gerektiğini belirtti. Hava Forum, siyasetçilerin ise iklim değişikliğini seçim gündemine alması, iklim değişikliğine yönelik projeler üretmesi, iklim değişikliğinin sosyal ve ekonomik etkilerini azaltmak için politikalar oluşturması gerektiğini ifade etti seçimler öncesi belediye ve belediye başkan adaylarından istekte bulundu.