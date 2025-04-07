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Türkiye'nin Ay Programıyla Yeni Hedefi: 8. Kıta

Türkiye, Ay'daki Hedef Gelişimleriyle 2040'a Kadar 150 Milyar Dolar Değerinde Ekonomik Bölgeyi Amaçlıyor.

Yayın Tarihi: 07.04.2025 10:46
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 10:46
Türkiye'nin Ay Programıyla Yeni Hedefi: 8. Kıta

Türkiye '8. Kıta' Ay'da Hedef Büyüttü

Türkiye, zaman geçtikçe daha ulaşılabilir hale gelmesiyle '8. kıta' olarak nitelendirilen Ay'a yönelik programını genişleterek, radyo ölçüm cihazları, özel teleskoplar, radyasyon dozimetreleri ve yüksek çözünürlüklü video kameralar gibi birçok yüksek teknolojili ürün geliştirmeyi hedefliyor.

Dünya-Ay ekonomik bölgesinin 2040 yılına kadar kümülatif 150 milyar dolarlık hacme ulaşması bekleniyor. Türkiye, bu program ile Ay'daki suyun kökenini anlamaktan, yerel manyetosferlerin detaylı yapısının incelenmesine, yüzeydeki sıcaklık dağılımının araştırılmasından radyasyon ortamına kadar birçok alanda etkinlik göstermeyi amaçlıyor.

İş Dünyası Trump'ın Gümrük Tarifelerini Değerlendiriyor

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, '%10’luk Trump vergisi ve Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu'nun 6 yıl sonra yeniden başlaması, Türkiye'yi dünya ekonomik ve siyasi sisteminde yeni ve etkili bir konuma taşıyacaktır' açıklamasında bulundu.

İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, 'Çin’den Japonya’ya ve AB’den Güney Kore’ye kadar ortalama %25 seviyelerinde olan vergilere karşın, ülkemize yönelik %10’luk vergi, yatırım ve dış ticaret açısından rekabet koşullarını iyileştirecektir' dedi.

Türkiye Yerli GPS Uygulamasını Hayata Geçiriyor

Kurulacak Bölgesel Konumlama ve Zamanlama Sistemi, Türkiye'ye kendi uyduları üzerinden hassas konum, navigasyon ve zamanlama verileri sunacak. Ayrıca, uluslararası mecrada bilinen ve kullanılan yerli bir harita ve navigasyon uygulaması geliştirilecektir.

NATO Avrupalı Müttefikler İçin Yeni Yol Arayışında

German Marshall Fund Başkan Yardımcısı Dr. Ian Lesser, 'Avrupa güvenliğine yönelik önemli yeni taahhütler olacak, ancak bunların NATO çerçevesinde uygulanıp uygulanamayacağı belirsiz' ifadesinde bulundu.

Suriyeli Hristiyan Bakan'dan Kapsayıcı Mesaj

Suriyeli Hristiyan Bakan Kabavat, 'Türkiye'deki tüm Suriyelilere ait olduğunu vurguladı ve hükümetin teknokratlardan oluştuğunu belirterek, 'Atamalar kişisel çıkarlarla yapılmadı, uzmanlar hükümeti' dedi.

İngiltere'de Trump Protestoları

İngiltere'de halk, Trump'ın politikalarının dünya için yıkıcı olduğunu düşünüyor. Protestolara katılan Helena, 'Amerikalıların ayağa kalkma zamanı geldi' dedi.

Otomobil Pazarında Dönüşüm

BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, otomotiv sektörünün en köklü dönüşüm süreçlerinden birini yaşadığını belirtti ve elektrifikasyonun bu dönüşümde merkezi bir yer tuttuğunu vurguladı.

Hayat Kurtaran Doktorun Hikayesi

Doç. Dr. Emrah Erdoğan, Yunanistan'da kalbi duran bir yolcuya 20 dakika kalp masajı yaparak hayat vermeyi başardı. 'Hayat kurtarmak güzel bir duygu' dedi.

Kanserle Mücadelede Dikkat Çeken Eğitim ve Destek

Türk Kanser Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Duruman, stressiz yaşam ve doğru beslenmenin kanserden korunmak için önemli olduğunu söyledi.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Heyecanı

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final'de Türk takımları ve diğer Avrupa takımları mücadele edecek. Valencia doğrudan yarı finale geçerken, diğer takımlar çeyrek finalde karşılaşacak.

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Fenerbahçe Opet, kadın basketbolunun en prestijli kupasında üçüncü kez şampiyon olmayı hedefliyor.

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