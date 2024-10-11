Türkiye'nin Gündeminde Enerji, İnovasyon ve Kültürel Miras

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis, Türk-Macar Enerji İşbirliğini Değerlendirdi

Büyükelçi Matis: "Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle enerji güvenliğimizin en önemli transit rotası artık Türkiye. Doğal gazda işbirliğine devam etmeye hazırız. Bu 'Turkish Blend' olarak bilinen gaz ya da LNG olabilir."

(Firdevs Yüksel-Handan Kazancı/Ankara)

Türkiye, Üst Orta Gelir Grubunda En İnovatif 3. Ülke Oldu

İsviçre, 67,5 endeks değeri ile dünyanın en inovatif ülkesi unvanını 14. kez elinde bulunduruyor. Türkiye ise, 39 puan ile 37. sırada yer alırken, üst orta gelir grubunda Çin ve Malezya'nın ardından 3. oldu.

(Abdulkadir Günyol/İstanbul)

Serbest Ticaret Anlaşması Güncellemeleri Türkiye'nin İhracatını Artırıyor

Otomotiv endüstrisi, Birleşik Krallık'a dış satımında yüzde 33,5 artış ile 3 milyar 175 milyon dolara ulaştı. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, "İngiltere’nin Asya pazarına yönelmesi, Türk firmalarının yenilikçi pazarlama stratejilerine ihtiyaç duyduğunu gösteriyor" dedi.

(Yunus Türk/İstanbul)

6 Milyon Kişi Sürücü Belgesini Yenilemedi

Eski tip sürücü belgesi kullanan kişilerin yıl sonuna kadar belgelerini değiştirmesi gerekiyor. Eski tip belgelerin yenilenme ücreti ise 15 lira.

(Nuri Erdoğan-Cem Dağıstanlı/Ankara)

Yetki Belgesiz Ustalar Artık Çalışamayacak

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu Başkanı Tahir Tellioğlu, yeni yönetmelik ile ustaların yeterlilik belgelerine sahip olması gerektiğini vurguladı.

(Serhat Tutak/Ankara)

Lübnan'dan Kaçanlar Suriye'ye Yerleşmeye Devam Ediyor

Hizbullah mensuplarının da aralarında bulunduğu 100 binden fazla kişi, Esed rejiminin saldırıları sonucu boşaltılan bölgelere yerleşiyor.

(Ahmet Karaahmet-Eşref Musa-Mehmet Burak Karacaoğlu/İdlib)

ABD Başkanlık Seçimlerinde Trump ve Harris'in Ekonomi Vizyonları

Donald Trump, yeni tarifeler ve vergi indirimleri planlarken, Kamala Harris, orta sınıfa destek amaçlı politikaların izleneceğini belirtti.

(Dilara Zengin/Washington)

Filistinli Öğrenciler Türkiye'de Vatan Hasretiyle Yaşıyor

Bursa'da doktora yapan Mariam Menawi, "Filistin'e döneceğim ve akademisyen olacağım günü bekliyorum" dedi. İstanbul'da eğitim gören Nada Jafar ise, "İlk restoranımı orada açmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

(Muhammet Tarhan-İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu/İstanbul)

Dünya İç Turizm Hacmi 2033'te 7,5 Trilyon Dolar Olacak

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin, sektördeki zorluklara değinerek birtakım çözümler önerdi.

(Mehmet Selçuk Güçlü/İstanbul)

Belediyelerle İşbirliği Sigorta Penetrasyonunu Artırmalı

Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği'nin üyesi Atınç Yılmaz, DASK uygulamasının faydalı olduğunu ancak daha etkili dağıtım yöntemlerine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

(Serap Doğan/İstanbul)

Fındıkta Kahverengi Kokarca Tehdidine Karşı Mücadele

Ordu, Giresun ve Trabzon'de devlet tarafından yapılan ortak çalışmalarla kahverengi kokarca zararlısına karşı mücadele devam ediyor.

(Giresun/Trabzon/Ordu)

Arslantepe Höyüğü Anadolu'nun Tarihine Işık Tutuyor

1932'den beri kazıları süren Malatya'daki Arslantepe Höyüğü, Geç Kalkolitik Dönem'den Demir Çağı'na kadar önemli buluntular barındırıyor.

(Hamdi Dindirek/İstanbul)

Akıllı Şehir Uygulamalarıyla Konya Daha Kolay Geziyor

Konya'nın büyükşehir belediyesi tarafından geliştirilen akıllı şehir uygulamaları, ziyaretçilere büyük kolaylık sağlıyor.

(Zehra Melek Çat-Havva Dereağzı/Konya)

Göçerlerin Zorlu Eve Dönüşü

Tunceli'deki göçerler, iklim koşulları ve yırtıcı hayvan saldırılarıyla mücadele ederek köylerine dönüş pahalılığı yaşıyor.

(Sidar Can Eren/Tunceli)

İklim Değişikliği Göçmen Kuşları Tehdit Ediyor

382 göçmen kuş türü üzerindeki araştırmalar, aşırı hava olaylarının etkilerini ortaya koydu.

(Yeter Ada Şeko/İstanbul)

Uluslararası Cimnastik Federasyonu Başkanı Watanabe Türkiye'ye Güveniyor

Watanabe, Türk cimnastiğinin geleceği hakkında umutlu olduğunu belirtti.

(Muhammed Boztepe/Ankara)

Not: Anadolu Ajansı'nın yayınladığı içerikler, aboneliği olmayanlar tarafından kullanılamaz.