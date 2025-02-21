Türkiye'nin İİT Daimi Temsilciliğinin 10. Yılı Cidde'de Sergi ile Kutlandı

Türkiye’nin İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) nezdindeki Daimi Temsilciliği, 10. kuruluş yıl dönümünü Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde gerçekleştirilen "İslam Sevgisi" temalı resim sergisi ile kutladı.

Sanatçı İsmail Acar tarafından, 30 yılı aşkın bir süre içerisinde oluşturulan 80'in üzerinde eserin yer aldığı sergi, Türkiye Dışişleri Bakanlığı ve Türk Hava Yolları’nın sponsorluğunda düzenlendi. Sergide, İslam medeniyetinin derin ruhu, zarafeti ve sevgisi sanatsal bir anlatımla ziyaretçilere sunuldu. Geleneksel İslam sanatının hat, tezhip, mimari ve felsefi unsurları, çağdaş bir yaklaşımla harmanlanarak sergileniyor. Bu eserler, Cidde’nin mistik tarihi ve kültürel dokusuyla bütünleşerek izleyicilere manevi bir yolculuk vaat ediyor.

Sergi, 27 Şubat tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Cidde’nin popüler sanat mekanı Hayy Jameel Kültür Merkezi'nde düzenlenen gala etkinliği ise, İslam kültürünü estetikle birleştirerek büyük bir etki yarattı.

Türkiye’nin İİT Daimi Temsilcisi Büyükelçi Cenk Uraz ve eşi Aslı Uraz ev sahipliğinde gerçekleşen açılış etkinliğine, İİT Genel Sekreter Yardımcıları Büyükelçi Musa Kulaklıkaya ve Büyükelçi Samir Bekr Diyab, Suudi Arabistan'daki iş dünyasının temsilcileri, kordiplomatik ve konsolosluk yetkilileri ile Türk vatandaşları katıldı.

Açılış konuşmasında Uraz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında 2016 yılında İstanbul’da düzenlenen İİT Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde 2015'te faaliyete geçen İİT Daimi Temsilciliği’nin, İİT üyesi ülkeler içerisinde kurulan ilk bağımsız daimi temsilcilik olduğunu belirtti. Bu durumun Türkiye'nin İİT'ye verdiği önemin bir göstergesi olduğunu vurguladı. Uraz, "Türkiye, Filistin davası başta olmak üzere dünya genelinde İslam karşıtlığıyla mücadelede ve Müslüman toplulukların haklarını koruma çabalarında ön saflarda olmayı kararlılıkla sürdürüyor." dedi.

Uraz, 10. yıl dönümü etkinliğini muhteşem eserlerle zenginleştirdiği için sanatçı İsmail Acar'a teşekkür etti. Sanatçı Acar ise konuşmasında, İslam'ın sadece bir din değil, aynı zamanda bir kültür, bir sanat ve bir yaşam biçimi olduğunu vurguladı. İslam kültür ve sanatının tarihi süreçte Batı medeniyetini etkilediğine dikkat çeken Acar, günümüzün en büyük sorunlarından birinin İslamofobi olduğuna işaret etti. Acar, bu duruma karşı en etkili çözüm yolunun, İslam’ı kültürü, sanatı, estetiği ve güzellikleriyle anlatmak olduğunu belirtti ve bu bağlamda sanatçılara büyük görev düştüğünü sözlerine ekledi.

Türkiye’nin İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) nezdindeki Daimi Temsilciliğinin 10. kuruluş yıl dönümü, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde açılan "İslam Sevgisi" temalı resim sergisiyle kutlandı. İsmail Acar'ın 30 yılı aşkın bir sürede oluşturduğu 80'in üzerindeki eserlerin yer aldığı sergi, Dışişleri Bakanlığı ve Türk Hava Yolları'nın sponsorluğunda açıldı. Türkiye’nin İİT Daimi Temsilcisi Büyükelçi Cenk Uraz ve eşi Aslı Uraz'ın evsahipliğini yaptığı galanın açılışına aralarında İİT Genel Sekreter Yardımcıları Büyükelçi Musa Kulaklıkaya ve Büyükelçi Samir Bekr Diyab, Suudi Arabistan'daki iş dünyasının temsilcileri, kordiplomatik ve konsolosluk temsilcileri ile kentteki Türk vatandaşları katıldı. Büyükelçi Uraz, konuşma yaptı.

Türkiye’nin İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) nezdindeki Daimi Temsilciliğinin 10. kuruluş yıl dönümü, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde açılan "İslam Sevgisi" temalı resim sergisiyle kutlandı. İsmail Acar'ın 30 yılı aşkın bir sürede oluşturduğu 80'in üzerindeki eserlerin yer aldığı sergi, Dışişleri Bakanlığı ve Türk Hava Yolları'nın sponsorluğunda açıldı. Türkiye’nin İİT Daimi Temsilcisi Büyükelçi Cenk Uraz ve eşi Aslı Uraz'ın evsahipliğini yaptığı galanın açılışına aralarında İİT Genel Sekreter Yardımcıları Büyükelçi Musa Kulaklıkaya ve Büyükelçi Samir Bekr Diyab, Suudi Arabistan'daki iş dünyasının temsilcileri, kordiplomatik ve konsolosluk temsilcileri ile kentteki Türk vatandaşları katıldı. Büyükelçi Uraz, konuşma yaptı.