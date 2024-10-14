Türkiye'nin Kalite ve Uygunluk Değerlendirme Üssü: Ankara Kalite Kampüsü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan Önemli Açıklamalar

14 Ekim Dünya Standartlar Günü ve Türk Standardları Enstitüsü'nün (TSE) 70. yıl kutlaması çerçevesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara Kalite Kampüsü'nün Türkiye'nin kalite ve uygunluk değerlendirme merkezi olacağını ifade etti.

Ankara Kalite Kampüsü

Kacır, bu merkezin ulaşımdan enerjiye, elektroteknikten yapı malzemelerine kadar birçok sektöre hitap edeceğini belirtti. “Bu merkez, ülkemizin üretim altyapısı için güç çarpanı vazifesi görecektir” dedi.

TSE'nin Rolü ve Başarıları

Konuşmasında, TSE'nin 70 yıllık tarihine de değinen Kacır, Türk Malı damgasının yüksek kalite ile eşdeğer olduğunu vurguladı. Bakan, “Kurumumuzu, evrensel normlara göre yeniden yapılandırdık” şeklinde konuştu.

Sanayi ve Teknolojik Gelişmeler

Kacır, Türkiye'nin sanayi çalışanı sayısının 3,9 milyon iken 6,7 milyona çıktığını ve Ar-Ge harcamalarının 12 milyar dolara ulaştığını belirtti. İhracatın da 22 yılda 36 milyar dolardan 262 milyar dolara yükseldiğini dile getirdi.

Gelecek Vizyonu

Bakan Kacır, TSE'nin uluslararası standartların belirlenmesinde aktif rol oynayacağını ve ülkemizi küresel pazarın önemli bir oyuncusu haline getireceğini ifade etti. Ayrıca, Türk Standardları Enstitüsü'nün 2027'de İstanbul'da ISO Haftası etkinliklerine ev sahipliği yapacağı müjdesini verdi.

Teşekkür mesajı

Kacır, geçmişten günümüze TSE'nin faaliyetlerini destekleyen herkese teşekkür ederek, “TSE, bugün olduğu gibi gelecekte de öncü rol üstlenecek” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli Bilişim Vadisi'nde düzenlenen 14 Ekim Dünya Standartlar Günü ve TSE 70. Yıl Programı'na katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli Bilişim Vadisi'nde düzenlenen 14 Ekim Dünya Standartlar Günü ve TSE 70. Yıl Programı'na katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli Bilişim Vadisi'nde düzenlenen 14 Ekim Dünya Standartlar Günü ve TSE 70. Yıl Programı'na katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli Bilişim Vadisi'nde düzenlenen 14 Ekim Dünya Standartlar Günü ve TSE 70. Yıl Programı'na katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli Bilişim Vadisi'nde düzenlenen 14 Ekim Dünya Standartlar Günü ve TSE 70. Yıl Programı'na katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli Bilişim Vadisi'nde düzenlenen 14 Ekim Dünya Standartlar Günü ve TSE 70. Yıl Programı'na katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli Bilişim Vadisi'nde düzenlenen 14 Ekim Dünya Standartlar Günü ve TSE 70. Yıl Programı'na katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli Bilişim Vadisi'nde düzenlenen 14 Ekim Dünya Standartlar Günü ve TSE 70. Yıl Programı'na katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli Bilişim Vadisi'nde düzenlenen 14 Ekim Dünya Standartlar Günü ve TSE 70. Yıl Programı'na katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli Bilişim Vadisi'nde düzenlenen 14 Ekim Dünya Standartlar Günü ve TSE 70. Yıl Programı'na katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli Bilişim Vadisi'nde düzenlenen 14 Ekim Dünya Standartlar Günü ve TSE 70. Yıl Programı'na katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli Bilişim Vadisi'nde düzenlenen 14 Ekim Dünya Standartlar Günü ve TSE 70. Yıl Programı'na katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli Bilişim Vadisi'nde düzenlenen 14 Ekim Dünya Standartlar Günü ve TSE 70. Yıl Programı'na katılarak konuşma yaptı.