Türkiye'nin Lübnan'a İnsani Yardım Gönderimi Törenle Karşılandı

Türkiye'nin İnsani Yardımları Lübnan'da Karşılandı

Türkiye'nin gönderdiği insani yardım malzemelerini taşıyan gemiler, Lübnan'da düzenlenen törenle dekoratif bir karşılamayla anıldı. Törene katılan Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, bu yardımın önemine vurgu yaparak, Lübnan'daki zor günlerde kardeşlerinin yanında olduklarını belirtti.

Türkiye'nin Yardımları ve Amacı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemileri ile gönderilen toplam 300 ton insani yardımlar, Türkiye'nin Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildi. Ulusoy, "İsrail'in saldırganlığı Lübnan'ı son derece olumsuz etkiliyor. Burada hem Lübnanlı kardeşlerimize yardımcı olmak, hem de zor durumda bulunan vatandaşlarımızı Türkiye’e yönlendirmek amacıyla beraberiz." diye konuştu.

Yardımın İçeriği ve Dağıtım Süreci

Büyükelçi Ulusoy, yardım malzemesinin çadır, yatak, battaniye gibi barınma malzemeleri ve gıda kolisi ile hijyen kitlerini içerdiğini aktardı. Bu yardımlar, AFAD, Türk Kızılayı ve çeşitli insani yardım kuruluşları tarafından organize edildi. Yardımın nasıl dağıtılacağı konusunda Lübnan hükümetiyle bir komisyon kurulduğunu belirten Ulusoy, yarımcı olan tüm kişilere teşekkür etti.

Lübnanlı Yetkililerin Yorumları

Lübnan Çevre Bakanı Nasır Yasin, Türkiye'nin yardımlarını önemli bir destek olarak nitelendirerek, "Türkiye her zaman Lübnan'ın yanında yer almıştır, mutluluğumuzu paylaşıyoruz." dedi. Lübnan Yüksek Yardım Kuruluşu Başkanı Tümgeneral Muhammed Hayr da Türkiye'ye ve diğer yardım göndericilerine teşekkürlerini ileterek, "Dünya üzerindeki birçok medeni toplum, Lübnan halkının yanında durmuştur." diye ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar ile 300 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı. Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar ile 300 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı. Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar ile 300 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı. Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar ile 300 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı. Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar ile 300 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı. Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar ile 300 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı. Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar ile 300 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı. Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar ile 300 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı. Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar ile 300 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı. Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar ile 300 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı. Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar ile 300 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı. Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar ile 300 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı. Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar ile 300 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı. Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar ile 300 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı. Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar ile 300 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı. Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar ile 300 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı. Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar ile 300 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı. Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar ile 300 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı. Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar ile 300 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı. Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar ile 300 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı. Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar ile 300 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı. Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar ile 300 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı. Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar ile 300 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı. Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar ile 300 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı. Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar ile 300 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı. Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar ile 300 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı. Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar ile 300 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı. Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, açıklamada bulundu.