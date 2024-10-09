DOLAR
34,24 0,08%
EURO
37,51 0,44%
ALTIN
2.868,39 0,56%
BITCOIN
2.119.519,46 0,69%

Türkiye'nin Lübnan'a İnsani Yardım Gönderimi Törenle Karşılandı

Türkiye'nin gönderdiği 300 ton insani yardım malzemesi Lübnan'da düzenlenen bir törenle karşılandı.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 17:17
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 17:17
Türkiye'nin Lübnan'a İnsani Yardım Gönderimi Törenle Karşılandı

Türkiye'nin İnsani Yardımları Lübnan'da Karşılandı

Türkiye'nin gönderdiği insani yardım malzemelerini taşıyan gemiler, Lübnan'da düzenlenen törenle dekoratif bir karşılamayla anıldı. Törene katılan Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, bu yardımın önemine vurgu yaparak, Lübnan'daki zor günlerde kardeşlerinin yanında olduklarını belirtti.

Türkiye'nin Yardımları ve Amacı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemileri ile gönderilen toplam 300 ton insani yardımlar, Türkiye'nin Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildi. Ulusoy, "İsrail'in saldırganlığı Lübnan'ı son derece olumsuz etkiliyor. Burada hem Lübnanlı kardeşlerimize yardımcı olmak, hem de zor durumda bulunan vatandaşlarımızı Türkiye’e yönlendirmek amacıyla beraberiz." diye konuştu.

Yardımın İçeriği ve Dağıtım Süreci

Büyükelçi Ulusoy, yardım malzemesinin çadır, yatak, battaniye gibi barınma malzemeleri ve gıda kolisi ile hijyen kitlerini içerdiğini aktardı. Bu yardımlar, AFAD, Türk Kızılayı ve çeşitli insani yardım kuruluşları tarafından organize edildi. Yardımın nasıl dağıtılacağı konusunda Lübnan hükümetiyle bir komisyon kurulduğunu belirten Ulusoy, yarımcı olan tüm kişilere teşekkür etti.

Lübnanlı Yetkililerin Yorumları

Lübnan Çevre Bakanı Nasır Yasin, Türkiye'nin yardımlarını önemli bir destek olarak nitelendirerek, "Türkiye her zaman Lübnan'ın yanında yer almıştır, mutluluğumuzu paylaşıyoruz." dedi. Lübnan Yüksek Yardım Kuruluşu Başkanı Tümgeneral Muhammed Hayr da Türkiye'ye ve diğer yardım göndericilerine teşekkürlerini ileterek, "Dünya üzerindeki birçok medeni toplum, Lübnan halkının yanında durmuştur." diye ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü...

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar ile 300 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı. Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü...

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar ile 300 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı. Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü...

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar ile 300 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı. Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü...

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar ile 300 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı. Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü...

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar ile 300 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı. Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü...

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar ile 300 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı. Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü...

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar ile 300 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı. Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü...

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar ile 300 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı. Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü...

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar ile 300 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı. Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü...

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar ile 300 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı. Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü...

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar ile 300 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı. Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü...

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar ile 300 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı. Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü...

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar ile 300 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı. Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü...

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar ile 300 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı. Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü...

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar ile 300 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı. Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü...

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar ile 300 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı. Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü...

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar ile 300 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı. Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü...

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar ile 300 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı. Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü...

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar ile 300 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı. Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü...

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar ile 300 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı. Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü...

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar ile 300 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı. Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü...

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar ile 300 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı. Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü...

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar ile 300 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı. Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü...

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar ile 300 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı. Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü...

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar ile 300 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı. Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü...

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar ile 300 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı. Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü...

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar ile 300 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı. Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, açıklamada bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beylikdüzü'nde Kaçak Restoran İddiası Halkın Takibinde
2
TBMM İslamofobi ve Irkçılık İnceleme Toplantısı Yapıldı
3
Putin ve Lukaşenko'dan Ekonomik İşbirliği Vurgusu
4
Erzurum'da Tarihi Eser Operasyonu
5
İran ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Riyad'da Bir Araya Geldi
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı Ağırladı

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek

Devletten borcu olana Resmi Gazete’de onay! Hacze girmemiş borçlar silinecek

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak