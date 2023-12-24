Türkiye, Pençe-Kilit Harekatı’nda Şehitlerini Uğurlarken PKK’ya Göz Açtırmıyor

Türkiye, Pençe-Kilit Harekatı’nda Şehitlerini Anıyor

Pençe-Kilit Harekatı’nda 6 Şehit Daha

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak’ın kuzeyindeki terör örgütü PKK’ya karşı yürüttüğü Pençe-Kilit Harekatı’nda dün 6 askerini şehit verdiğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bugün yaptığı açıklamada, bir üs bölgesine sızma girişiminde bulunan teröristlerle çıkan çatışmada 6 kahraman silah arkadaşımızın şehit olduğunu, 1 silah arkadaşımızın da yaralandığını bildirdi. Açıklamada, çatışmada 13 teröristin de etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Türk Savaş Uçakları PKK’nın Petrol Tesislerini Vurdu

Suriye’nin Kahtaniye bölgesinde bulunan PKK’nın petrol sahaları ve akaryakıt istasyonları Türk savaş uçakları tarafından bombalandı. Türk savaş uçakları mağara, sığınak, barınak, petrol tesisleri ve depolardan oluşan toplam 29 hedefi imha etti. MSB, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, belirlenen hedeflere yönelik ani hava harekâtlarının icra edildiğini duyurdu.

Türkiye, Şehitlerini Unutmadı

Türkiye, Pençe-Kilit Harekatı’nda şehit olan 6 asker için bugün Ankara’da tören düzenledi. Şehitlerin naaşları, törenin ardından memleketlerine uğurlandı. Şehitlerin cenazeleri, yarın düzenlenecek törenlerle son yolculuklarına uğurlanacak. Türkiye, şehitlerine Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletine başsağlığı ve sabır diliyor. Terörle mücadelede kararlılığını sürdüren Türkiye, vatanı ve bayrağı için canını feda eden kahramanlarını asla unutmayacak.