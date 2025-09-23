Türkiye-Somali İlişkileri Güçleniyor — Somalili Bakanlardan Memnuniyet

GÖKHAN KAVAK/HAMED SATTİ/MOHAMUD ISMAİL KULANE - Somali Enformasyon, Adalet ve Balıkçılık bakanları ile Mogadişu Valisi, AA muhabirine Türkiye ile ilişkiler ve ülke gündemini değerlendirdi.

Enformasyon Bakanı Daud Aweys Jama

Enformasyon Bakanı Daud Aweys Jama, Türkiye-Somali arasındaki ilişkilerin, Somali halkı ve hükümeti için çok önemli olduğunu söyledi.

Somali'nin birçok zorlukla karşılaştığını dile getiren Jama, Türkiye'nin Somali'nin dünyada nasıl algılandığını değiştirmede büyük rol oynadığını ifade etti.

Jama: "Türkiye'nin Somali'ye gelmesinden önce dünyada Somali'nin yasak bölge olduğu algısı vardı. Hiçbir insan veya kurum Somali halkını ziyaret edemiyordu ama o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğindeki Türk hükümeti ve halkı Mogadişu'yu ziyaret etti ve bu, dünyadaki Somali hakkındaki algısını değiştirdi. Dolayısıyla Somali ve Türkiye ilişkileri bizim için çok önemli."

Türk halkını bu zorlu dönemde Somali halkına verdiği destekten dolayı tebrik eden Jama, "Türkiye, Eş-Şebab ile savaşan Somali güçlerine eğitim veriyor ve destek sağlıyor." ifadesini kullandı.

Jama, iki ülke arasında iletişim ve bilgi paylaşımının önemine dikkat çekerek, Somali'nin yayıncılık ve iletişim platformlarında daha da gelişmesini sağlayacak işbirlikleri umut ettiklerini belirtti.

Adalet Bakanı Hassan Moallim Mohamud

Adalet Bakanı Hassan Moallim Mohamud, Türkiye ile Somali arasında son 3 yılda adalet ve yargı başta olmak üzere çok yönlü işbirliği olduğunu anlattı.

Mohamud: "Somali çatışmadan çıkarak anayasasını yazan, eğitimden sağlığa, ekonomiye kadar her türlü kamu düzenini iyileştiren bir ülke. Aynı zamanda Somali'nin siyaseti ve devlet kurumları güçlenmekte. Buna karşı zorluk ve uluslararası nitelikteki terör örgütünün oluşturduğu sıkıntılar var. Onun için de uluslararası dostlarımız ve kardeşlerimiz var. Türk devleti ve milleti var."

İklim Değişikliği Bakanı Başir Mohamed Jama

İklim Değişikliği Bakanı Başir Mohamed Jama, dünyanın yönünü iklim değişikliğine doğru çevirdiğine vurgu yaparak, Somali'nin iklim değişikliğinden en çok sıkıntı yaşayan ülkelerden biri olduğunu belirtti.

Jama, sel, kuraklık ve aşırı sıcaklık gibi iklim değişikliğinden kaynaklanan doğal problemlerin ülkeyi yorduğunu ve toplumsal etkiler doğurduğunu aktardı.

Balıkçılık Bakanı Ahmed Hassan Aden

Balıkçılık Bakanı Ahmed Hassan Aden, "Allah'ın Somali'ye bahşettiği kaynaklar, özellikle denizdekiler çoktur. Bunun içinde balık, petrol ve madenler vardır." ifadesini kullandı.

Somali, Afrika'nın en çok balık bulunan bölgelerinden biri olduğuna dikkati çeken Aden, Balıkçılık Bakanlığı'nın Somali'nin mavi ekonomisine önem verdiğini vurguladı.

Aden, Türkiye'yi ziyaret ettiğini hatırlatarak, "Türkiye'nin Tarım Bakanlığı ile iyi ilişkiler oluşturduk ve geliştirilmesi için de ortak komiteler kurduk." dedi.

Mogadişu Valisi Hassan Mohamed Hussein

Mogadişu Valisi Hassan Mohamed Hussein, şehrin her yönüyle geliştiğini, özellikle güvenlik anlamında şehrin şu anda yüzde yüz güvenli olduğunu vurguladı.

Hussein, Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un başta olduğu son 3 yılda şehirde güvenlik sorunlarının ve eski yıllardaki sıkıntılı olayların çok azaldığını, yeniden yapılanma alanında önemli ilerlemeler olduğunu belirtti.

Hussein: "Şehrin çoğu yolları yapıldı, özel sektör tarafından da gelişiyor, tüccarlar ve halk şehri yeniden yapılandırıyor. İnsanlar ülkeye geri dönüş yapıyorlar."

Vali, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2011'de ülkeyi ziyaretinden sonra Türk tarafınca gerçekleştirilen büyük projeler ve desteklerin; eğitim alanında ise büyük üniversiteler ve okulların yapımına katkı sağladığını aktardı.