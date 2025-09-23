Türkiye-Somali İlişkileri Güçleniyor — Somalili Bakanlardan Memnuniyet

Somali bakanları ve Mogadişu Valisi, Türkiye ile güvenlik, adalet, iletişim ve mavi ekonomi alanlarında işbirliğinden memnuniyetlerini ve ilişkilerin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 09:51
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 09:51
Türkiye-Somali İlişkileri Güçleniyor — Somalili Bakanlardan Memnuniyet

Türkiye-Somali İlişkileri Güçleniyor — Somalili Bakanlardan Memnuniyet

GÖKHAN KAVAK/HAMED SATTİ/MOHAMUD ISMAİL KULANE - Somali Enformasyon, Adalet ve Balıkçılık bakanları ile Mogadişu Valisi, AA muhabirine Türkiye ile ilişkiler ve ülke gündemini değerlendirdi.

Enformasyon Bakanı Daud Aweys Jama

Enformasyon Bakanı Daud Aweys Jama, Türkiye-Somali arasındaki ilişkilerin, Somali halkı ve hükümeti için çok önemli olduğunu söyledi.

Somali'nin birçok zorlukla karşılaştığını dile getiren Jama, Türkiye'nin Somali'nin dünyada nasıl algılandığını değiştirmede büyük rol oynadığını ifade etti.

Jama: "Türkiye'nin Somali'ye gelmesinden önce dünyada Somali'nin yasak bölge olduğu algısı vardı. Hiçbir insan veya kurum Somali halkını ziyaret edemiyordu ama o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğindeki Türk hükümeti ve halkı Mogadişu'yu ziyaret etti ve bu, dünyadaki Somali hakkındaki algısını değiştirdi. Dolayısıyla Somali ve Türkiye ilişkileri bizim için çok önemli."

Türk halkını bu zorlu dönemde Somali halkına verdiği destekten dolayı tebrik eden Jama, "Türkiye, Eş-Şebab ile savaşan Somali güçlerine eğitim veriyor ve destek sağlıyor." ifadesini kullandı.

Jama, iki ülke arasında iletişim ve bilgi paylaşımının önemine dikkat çekerek, Somali'nin yayıncılık ve iletişim platformlarında daha da gelişmesini sağlayacak işbirlikleri umut ettiklerini belirtti.

Adalet Bakanı Hassan Moallim Mohamud

Adalet Bakanı Hassan Moallim Mohamud, Türkiye ile Somali arasında son 3 yılda adalet ve yargı başta olmak üzere çok yönlü işbirliği olduğunu anlattı.

Mohamud: "Somali çatışmadan çıkarak anayasasını yazan, eğitimden sağlığa, ekonomiye kadar her türlü kamu düzenini iyileştiren bir ülke. Aynı zamanda Somali'nin siyaseti ve devlet kurumları güçlenmekte. Buna karşı zorluk ve uluslararası nitelikteki terör örgütünün oluşturduğu sıkıntılar var. Onun için de uluslararası dostlarımız ve kardeşlerimiz var. Türk devleti ve milleti var."

İklim Değişikliği Bakanı Başir Mohamed Jama

İklim Değişikliği Bakanı Başir Mohamed Jama, dünyanın yönünü iklim değişikliğine doğru çevirdiğine vurgu yaparak, Somali'nin iklim değişikliğinden en çok sıkıntı yaşayan ülkelerden biri olduğunu belirtti.

Jama, sel, kuraklık ve aşırı sıcaklık gibi iklim değişikliğinden kaynaklanan doğal problemlerin ülkeyi yorduğunu ve toplumsal etkiler doğurduğunu aktardı.

Balıkçılık Bakanı Ahmed Hassan Aden

Balıkçılık Bakanı Ahmed Hassan Aden, "Allah'ın Somali'ye bahşettiği kaynaklar, özellikle denizdekiler çoktur. Bunun içinde balık, petrol ve madenler vardır." ifadesini kullandı.

Somali, Afrika'nın en çok balık bulunan bölgelerinden biri olduğuna dikkati çeken Aden, Balıkçılık Bakanlığı'nın Somali'nin mavi ekonomisine önem verdiğini vurguladı.

Aden, Türkiye'yi ziyaret ettiğini hatırlatarak, "Türkiye'nin Tarım Bakanlığı ile iyi ilişkiler oluşturduk ve geliştirilmesi için de ortak komiteler kurduk." dedi.

Mogadişu Valisi Hassan Mohamed Hussein

Mogadişu Valisi Hassan Mohamed Hussein, şehrin her yönüyle geliştiğini, özellikle güvenlik anlamında şehrin şu anda yüzde yüz güvenli olduğunu vurguladı.

Hussein, Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un başta olduğu son 3 yılda şehirde güvenlik sorunlarının ve eski yıllardaki sıkıntılı olayların çok azaldığını, yeniden yapılanma alanında önemli ilerlemeler olduğunu belirtti.

Hussein: "Şehrin çoğu yolları yapıldı, özel sektör tarafından da gelişiyor, tüccarlar ve halk şehri yeniden yapılandırıyor. İnsanlar ülkeye geri dönüş yapıyorlar."

Vali, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2011'de ülkeyi ziyaretinden sonra Türk tarafınca gerçekleştirilen büyük projeler ve desteklerin; eğitim alanında ise büyük üniversiteler ve okulların yapımına katkı sağladığını aktardı.

İLGİLİ HABERLER

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kartalkaya Grand Kartal Otel yangını davası sürüyor
2
Çanakkale'de Ümit Burunlular'ın Çalınan Tekerlekli Sandalyesi Bulundu
3
ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat
4
Adana'da 46 Yıl 10 Ay Hapis Cezasıyla Aranan Firari Yakalandı
5
ABD Yönetimi İsrail'i Batı Şeria İlhakı Konusunda Uyardı
6
Ertuğruloğlu, Aziz Sancar'a KKTC Kimliğini Takdim Etti
7
Lee Jae Myung'tan ABD'ye uyarı: Georgia'daki ICE baskını tekrarlanmamalı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor