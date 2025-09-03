DOLAR
41,17 -0,04%
EURO
48,01 -0,07%
ALTIN
4.678,95 -0,08%
BITCOIN
4.578.824,73 0,15%

Türkiye-UNODC Anlaşması Resmi Gazete'de: Kültürel Miras İçin Nakdi Destek

Türkiye, UNODC'ye Güneydoğu Avrupa'da kültürel miras koruma projesi kapsamında nakdi yardım sağlayacak; anlaşma Cumhurbaşkanı Erdoğan onayıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 09:39
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 09:39
Türkiye-UNODC Anlaşması Resmi Gazete'de: Kültürel Miras İçin Nakdi Destek

Türkiye ile BM arasında kültürel miras koruma anlaşması Resmi Gazete'de

UNODC'ye nakdi destek ve iş birliği taahhütü

Türkiye, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisine (UNODC) yönelik olarak, "Güneydoğu Avrupa'da Kültürel Mirasın Korunmasının İyileştirilmesi ve Kültür Varlıklarının Sınır Aşan Organize Suç ve Kara Para Aklama Faaliyetlerinde Kullanılmasının Önlenmesi" projesi kapsamında nakdi yardımda bulunacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Türkiye ile BM arasında varılan anlaşmanın metni yayımlandı. Metinde, Türkiye'yi Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün, BM'yi ise UNODC'nin temsil ettiği belirtildi.

Anlaşma metninde, proje kapsamında Türkiye tarafından UNODC'ye sağlanacak nakdi yardıma ilişkin bilgiler yer aldı. Taraflar, projenin başarısını engelleyen veya engelleme tehdidi oluşturan herhangi bir durumda birbirlerini derhal bilgilendirmeyi taahhüt etti.

Ayrıca, BM'nin projeyi izlemek ve düzenli olarak incelemekle sorumlu olacağı kaydedildi. Proje, çok yönlü ciddi örgütlü suç tehditleriyle mücadelede kapsamlı bir yaklaşım öngörüyor.

Yayımlanan metin, Türkiye ile BM arasındaki iş birliğinin resmiyet kazanmasına ve bölgesel kültürel mirasın korunmasına yönelik adımların atılmasına zemin hazırlıyor.

İLGİLİ HABERLER

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edirne Uzunköprü'de biçerdöver kazası: 64 yaşındaki Ahmet Arıcan hayatını kaybetti
2
İzmir Torbalı'da Eğitim Uçağı Düştü: Pilot Berfu Hatipoğlu Hayatını Kaybetti
3
Türk Araştırmacı Seyfullah Kılıç TeslaMate'te Kritik Güvenlik Açığını Ortaya Çıkardı
4
TEKNOFEST İstanbul ziyaretçi kayıtları başladı — 17-21 Eylül
5
TÜFE Ağustos: Eğitim %60,91 Zirvede, Giyim ve Ayakkabı %9,49 Dipte
6
Irak'ta Hurma Hasadı Başladı: Diyala'da Verim Arttı, 30 Milyon Ağaç Hedefi
7
Türkiye, Kardiyoloji Sağlık Turizminde Ablasyonla Öne Çıkıyor

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir