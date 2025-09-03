Türkiye-UNODC Anlaşması Resmi Gazete'de: Kültürel Miras İçin Nakdi Destek

Türkiye ile BM arasında kültürel miras koruma anlaşması Resmi Gazete'de

UNODC'ye nakdi destek ve iş birliği taahhütü

Türkiye, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisine (UNODC) yönelik olarak, "Güneydoğu Avrupa'da Kültürel Mirasın Korunmasının İyileştirilmesi ve Kültür Varlıklarının Sınır Aşan Organize Suç ve Kara Para Aklama Faaliyetlerinde Kullanılmasının Önlenmesi" projesi kapsamında nakdi yardımda bulunacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Türkiye ile BM arasında varılan anlaşmanın metni yayımlandı. Metinde, Türkiye'yi Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün, BM'yi ise UNODC'nin temsil ettiği belirtildi.

Anlaşma metninde, proje kapsamında Türkiye tarafından UNODC'ye sağlanacak nakdi yardıma ilişkin bilgiler yer aldı. Taraflar, projenin başarısını engelleyen veya engelleme tehdidi oluşturan herhangi bir durumda birbirlerini derhal bilgilendirmeyi taahhüt etti.

Ayrıca, BM'nin projeyi izlemek ve düzenli olarak incelemekle sorumlu olacağı kaydedildi. Proje, çok yönlü ciddi örgütlü suç tehditleriyle mücadelede kapsamlı bir yaklaşım öngörüyor.

Yayımlanan metin, Türkiye ile BM arasındaki iş birliğinin resmiyet kazanmasına ve bölgesel kültürel mirasın korunmasına yönelik adımların atılmasına zemin hazırlıyor.