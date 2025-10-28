Türkiye-Ürdün Ekonomik Mutabakat Zaptı İmzalandı: Ticaretten Yatırıma İşbirliği

Yayın Tarihi: 28.10.2025 14:05
Güncelleme Tarihi: 28.10.2025 14:11
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Ürdün arasında birinci dönem Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) mutabakat zaptı imzalandığını duyurdu. Anlaşma, iki ülke arasında ekonomi alanındaki ilişkilerin hız kazanması hedefiyle hazırlandı.

Mutabakatın Kapsamı

Bolat, Amman'da Ürdün Sanayi, Ticaret ve Tedarik Bakanı Yarub el-Kudat ile gerçekleştirilen KEK Toplantısı'nda mutabakat zaptının içeriğine ilişkin şunları aktardı:

"Bu mutabakat zaptında ticaretten karşılıklı yatırımlara, yatırım projelerinden müteahhitlik hizmetlerine, sanayiden tarıma, sağlıktan kültür ve turizme kadar birçok alanda işbirliğini kapsayan somut ve yapıcı anlaşma maddeleri yer almaktadır."

Görüşmeler ve Yeni Projeler

Bolat, mutabakata katkı sunan Türk ve Ürdünlü kurmaylara teşekkür ederek, ikili temaslarda bakan yardımcılarının da yer aldığı görüşmelerde somut alanlarda işbirliği için yeni projeler ve programlar hazırlanmasına karar verildiğini belirtti.

Toplantı kapsamında ayrıca Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) organizasyonuyla Türk ve Ürdün işadamlarının katılımıyla Türkiye-Ürdün yuvarlak masa toplantısının gerçekleştirildiğini ve iş insanlarının Business Forum Toplantısı'nda bir araya geleceğini söyledi.

Ticaret Hacmi ve Bölgesel İşbirliği

Bolat, iki ülke arasındaki ticaret hacmine dikkat çekerek, geçen yılın ticaret hacminin 1,1 milyar doları aştığını ve bu yılın ilk 9 ayında 1,5 milyar dolara yaklaştığını ifade etti. İlişkilerin kazan-kazan temelinde dengeli ve hızla büyüdüğünü vurguladı.

Ayrıca Bolat, Suriye'nin yeniden imarı ile Gazze Şeridi ve Batı Şeria'nın yeniden inşası konularında hem hükümetler hem de özel sektör düzeyinde işbirliğini destekleyeceklerini söyledi.

Tarihi Ulaşım Koridoru ve Gelecek Anlaşmalar

Bolat, 8 Aralık 2024'ten itibaren yönetime gelen yeni Suriye hükümetiyle birlikte Suriye ve Ürdün üzerinden geçen tarihi Orta Doğu ulaştırma güzergahını yeniden canlandırma niyeti olduğunu belirtti. Bu koridorun, Avrupa ile Körfez ülkeleri arasındaki taşımacılık ve ticareti artıracağını ifade etti.

Önümüzdeki dönemde serbest bölgeler, KOBİ'ler, organize sanayi bölgeleri, standardizasyon, eğitim, sağlık ve bilimsel araştırmalar, tarım başta olmak üzere birçok alanda anlaşmaların imzalanmasının planlandığını aktaran Bolat, bu anlaşmaların devlet başkanlarının ziyaretleri sırasında imzalanacağını umut etti.

Türkiye-Ürdün İlişkilerinde İş Dünyası ve Ziyaretler

Bolat, bundan sonra heyetler arası ziyaretlerin, iş insanları arasındaki fuarların, iş forumlarının ve yatırım programlarının daha sık düzenleneceğini söyledi. İki ülkenin el ele daha büyük ekonomilere ulaşacağı mesajını verdi.

Salt Türk Şehitliği Ziyareti

Ziyaret kapsamında Bolat, Ürdün'ün Salt kentinde bulunan Salt Türk Şehitliği'ni ziyaret ederek, Birinci Dünya Savaşı'nda İngiliz ordusuyla savaşırken şehit düşen Osmanlı askerleri için dua etti.

"Devlet başkanlarının ziyaretlerinde birçok anlaşma imzalanacak"

"Ürdün hükümetinin de Türkiye ile ilişkileri her alanda geliştirme konusundaki cesareti ve heyecanı bize büyük bir memnuniyet vermektedir."

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (solda), Ürdün Sanayi, Ticaret ve Tedarik Bakanı Yarub el-Kudat (sağda)...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (solda), Ürdün Sanayi, Ticaret ve Tedarik Bakanı Yarub el-Kudat (sağda) ile başkent Amman'da gerçekleştirilen Türkiye-Ürdün Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, Türkiye ile Ürdün arasında birinci dönem karma ekonomik komisyonu mutabakat zaptı imzalandı.

