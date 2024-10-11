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Türkiye ve Rusya Arasında İşbirliği Konuları Görüşüldü

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ile önemli bir toplantı gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 17:59
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 17:59
Türkiye ve Rusya Arasında İşbirliği Konuları Görüşüldü

Türkiye ve Rusya Arasında Önemli Görüşme

Moskova'daki Türk Büyükelçiliği, önemli bir diplomatik görüşmeye ev sahipliği yaptı. Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ile bir araya geldi.

Görüşmenin Detayları

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre, Bilgiç ve Ryabkov, başkent Moskova'da bir araya gelerek iki ülke arasındaki işbirliği konularını masaya yatırdı.

BRICS Zirvesi Hazırlıkları Ele Alındı

Toplantıda, ayrıca Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da 22-24 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek olan BRICS Zirvesi ile ilgili hazırlıklar da değerlendirildi.

Bu görüşmeler, Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve uluslararası platformlarda işbirliğinin artırılması açısından büyük bir önem taşıyor.

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