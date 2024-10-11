Türkiye ve Sırbistan Arasındaki İkili İlişkiler Gelişiyor

Türkiye ve Sırbistan Arasındaki Ekonomik İlişkilerin Gelişimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile düzenledikleri ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Sırbistan ile ikili işbirliğimizin lokomotifini ekonomik ve ticari ilişkilerimiz oluşturuyor." diyerek, ticaret hacminin son iki yılda 2 milyar doları aştığını belirtti.

Ortak Hedef: 5 Milyar Dolar

Erdoğan, Türkiye ve Sırbistan arasındaki ticaretin artırılması için atılan adımlara değinerek, "5 milyar dolarlık ortak hedefimize ulaşmak için kararlılıkla ilerliyoruz." dedi.

İkili Görüşme ve Anlaşmalar

Belgrad'da yeniden bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen toplantıda toplam 11 anlaşmaya imza attıklarını ifade etti. Ayrıca Balkanlar, Orta Doğu ve Ukrayna gibi küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını da ekledi.

Türkiye-Sırbistan İşbirliği ve Yatırımlar

Son 12 yılda Sırbistan’daki yatırımlarının 1 milyon dolardan 405 milyon dolara yükseldiğini belirten Erdoğan, Türk şirketlerinin burada yaklaşık 9.600 kişiye istihdam sağladığını ifade etti. İnşaat sektöründe Türk müteahhitleri tarafından yapılan projelerin toplam değerinin 1 milyar dolara ulaştığı bilgisini verdi.

Bölgesel İstikrar Vurgusu

İkil görüşmelerde Bosna-Hersek'teki siyasi duruma da değinen Erdoğan, "Balkanlar'ın huzuru için birlikte çalışmanın önemine bir kez daha vurgu yaptık." dedi.

Filistin Meselesine Dikkat Çekti

Erdoğan, işgal altındaki Filistin topraklarının durumunu da gündeme getirerek, "Bağımsız ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti şarttır." ifadelerini kullandı.

Bu önemli görüşmelerde sergilenen dostluk ve işbirliği, Türk ve Sırp halkları arasında yeni fırsatların kapılarını aralayacağı umudunu taşımaktadır.