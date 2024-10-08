Türkiye ve Slovenya'dan Güçlü İşbirliği Mesajı

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Slovenya ile İşbirliğini Güçlendiriyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Slovenya Meclisi Dış Politika Komitesi Başkanı Predrag Bakovic ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantı, Meclis'te yapıldı ve global zorluklara dikkat çekilerek, işbirliği fırsatları ele alındı.

Görüşmenin Önemi

Oktay, görüşmede, "Dünyanın çok zor dönemlerden geçtiği bugünlerde, bu ziyaret bizler için paha biçilemez bir fırsat sunuyor. Parlamentolarımız arasındaki ilişkileri güçlendirmek için önemli bir adım atıyoruz," dedi.

Stratejik İlişkiler ve Eylem Planı

Fuat Oktay, Türkiye ve Slovenya'nın stratejik müttefiklik ilişkisine vurgu yaparak, "2024-2026 Stratejik Eylem Planı'nın varlığı, iki ülke arasında önemli bir işbirliği temelini oluşturuyor," ifadelerini kullandı. Ayrıca, parlamentolar arası görüş alışverişinin uluslararası ilişkilerdeki rolüne dikkat çekti.

Ticaret Hacmi ve Küresel Meseleler

Oktay, 2023 itibarıyla Türkiye ile Slovenya arasındaki ticaret hacminin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti. İki lider, Filistin, Rusya-Ukrayna Savaşı, Balkanlar ve Kıbrıs gibi bölgesel meseleleri de değerlendirme fırsatını bulacaklarını ifade etti.

Bakovic’in Değerlendirmeleri

Slovenya Meclisi Dış Politika Komitesi Başkanı Predrag Bakovic ise, misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İki ülke arasındaki ilişkiler çok iyi durumda. 2011 yılından bu yana işbirliğimiz giderek güçleniyor," şeklinde konuştu. Ayrıca, bilim, kültür ve eğitim alanlarında gelecekte daha fazla işbirliği fırsatı bulunduğuna da dikkat çekti.

Görüşme, basına kapalı olarak devam etti.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay (fotoğrafta), Slovenya Meclisi Dış Politika Komitesi Başkanı Predrag Bakovic ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay (fotoğrafta), Slovenya Meclisi Dış Politika Komitesi Başkanı Predrag Bakovic ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.