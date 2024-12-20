Türkiye ve Umman Arasında Ekonomik İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye-Umman Karma Ekonomik Komisyonu toplantısında önemli bir gelişmeyi duyurdu. İki ülke arasında ticaret, yatırım, sanayi, turizm, ulaştırma ve tarım alanlarını kapsayan bir mutabakat zaptı imzalandı.

Serbest Ticaret Anlaşması Hızlanıyor

Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı değerlendirmede, Türkiye ile Körfez İşbirliği Konseyi arasında planlanan serbest ticaret anlaşmasının hızlandırılması konusunda da mutabık kaldıklarını belirtti. Bu çerçevede, her iki ülkenin özel sektör temsilcileriyle gerçekleştirdikleri verimli görüşmelerde, yatırım ve ticaret fırsatlarını değerlendirdiklerini ifade etti.

Bu yeni işbirliği adımı, Türkiye ve Umman arasında ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi adına atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.