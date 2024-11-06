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Türkiye ve Yunanistan Arasındaki Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı Yapıldı

GAÖ Toplantısı'nda iki ülke arasında 2024 ve 2025 faaliyetleri üzerinde anlaşmaya varıldı.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 16:59
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 16:59
Türkiye ve Yunanistan Arasındaki Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı Yapıldı

Türkiye ile Yunanistan Arasındaki Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ve Yunanistan arasında gerçekleştirilen Güven Artırıcı Önlemler (GAÖ) Toplantısı'nın detaylarını paylaştı. Toplantı, İstanbul'da MSB ev sahipliğinde düzenlendi.

Toplantının İçeriği

Açıklamada, tarafların 2024 yılı için belirlenen faaliyetlerin uygulanması ve 2025 yılı için mutabık kalınan faaliyetlerin hayata geçirilmesi konusunda anlaşmaya vardığı ifade edildi. Türk ve Yunan heyetleri, toplantıda büyükelçiler, yüksek rütbeli askerler ve sivil yetkililerden oluştu.

Olumlu İklim ve Bir Sonraki Toplantı

Toplantının olumlu bir ortamda geçtiği vurgulanırken, gelecekteki toplantının Yunanistan'da gerçekleştirileceği bilgisi de verildi.

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