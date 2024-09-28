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Türkiye Yatırım Danışma Konseyi 10. Toplantısı: Reformlar ve İyimserlik Vurgusu

Türkiye Yatırım Danışma Konseyi 10. toplantısında, makroekonomik istikrar ve yatırım ikliminin güçlendirilmesi üzerinde duruldu.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 19:38
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 19:38
Türkiye Yatırım Danışma Konseyi 10. Toplantısı: Reformlar ve İyimserlik Vurgusu

Türkiye Yatırım Danışma Konseyi 10. Toplantısı Sonuçları Açıklandı

Türkiye Yatırım Danışma Konseyi'nin (YDK) 10. toplantısının sonuç bildirisi, önemli yönergeler ve iyimserlik ifadeleri ile yayınlandı. Toplantı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi ve uluslararası yatırım firmalarının temsilcileri bir araya geldi.

Manraj Sekhon’un Açıklamaları

Templeton Asset Management Üst Yöneticisi (CEO) Manraj Sekhon, toplantıda yaptığı konuşmada, "Dünya genelindeki paydaşlarımızla yürüttüğümüz görüşmeler sonucunda Türkiye'deki değişiklikler ve reformlar hakkında büyük bir iyimserlik hakim. Politikalarınız konusunda duyduğumuz güven oldukça yüksek," ifadesini kullandı.

Sonuç Bildirisinin Temel Noktaları

Sonuç bildirisi, ekonomik politikaların rekabetçiliği artırmak ve yatırım ortamını güçlendirmek için gerekli önlemleri vurguladı. Sekhon, "Türkiye’nin makroekonomik istikrarı konusunda atılan adımlar değerlidir; ancak küresel belirsizlikler dolayısıyla mevcut reformlara devam edilmesi önemlidir," dedi.

Yeşil ve Dijital Dönüşüm Vurgusu

Bildiride, yeşil ve dijital dönüşüm alanlarında kapsamlı reformların gerçekleştirilmesi gerektiği belirtildi. Verimliliği artırmak için enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla kullanılmasının elzem olduğu ifade edildi.

Altyapı Yatırımları ve Lojistik

Altyapı yatırımlarının hızlandırılması ve enerji, ulaşım gibi sektörlerin ihtiyaçlarının karşılanması gerektiği dile getirildi. "Kamu ve özel sektör iş birliği ile sürdürülebilir yatırımlar sağlanmalıdır," vurgusu yapıldı.

Sağlık ve Eğitim Alanındaki Reformlar

Sonuç bildirisi, Türkiye’nin sağlık sisteminin ve eğitim altyapısının geliştirilmesi gerektiği üzerinde durdu. Eğitim sisteminde dijital becerilere yönelik iyileştirmeler ile yabancı dil eğitimine vurgu yapıldı.

Geleceğe Dönük İyimserlik

Toplantı sonunda, Yatırım Danışma Konseyi'nin Türkiye’deki reform süreçlerini desteklemeye devam edeceği ve uluslararası yatırımcıların ilgisini çekmek için önemli bir platform oluşturduğu ifade edildi. Sekhon, bir sonraki toplantıda daha fazla iş birliği fırsatlarını değerlendirmeyi dört gözle beklediklerini belirtti.

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